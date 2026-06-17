Ranking de Intendentes: un radical le gana a los peronistas y Passerini en penúltimo lugar

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, encabeza por primera vez el ranking provincial de imagen de jefes comunales, superando a los referentes del peronismo que históricamente dominaron las mediciones. La encuesta, realizada entre el 8 y el 14 de junio por CB Global Data.

Ferrer acumula un diferencial positivo de imagen de +13,4%, el más alto del ranking. Lo siguen Damián Bernarte, de San Francisco (+12,3%), y Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano (+10,9%).

La medición ordenó a 21 intendentes de la provincia. Detrás del podio se ubican Eduardo Acastello (Villa María), Andrea Nievas (Deán Funes) y Federico Zarate (Jesús María). Más abajo aparecen Natalia Bellón (La Carlota), Diego Carballo (Villa del Rosario) y Jorge De Nápoli (Alta Gracia), entre otros.

Acastello, en particular, sostiene un diferencial del 10% en el departamento General San Martín, por encima de los intendentes de Arroyo Cabral y Villa Nueva.

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La encuesta de CB Global Data relevó a mayores de 18 años en departamentos y regiones de la provincia, con cuotas por sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria. El trabajo de campo se extendió del 8 al 14 de junio de 2026, con un total de 9.342 casos (promedio de 627 a 707 por departamento) y error muestral promedio de entre 4,0 y 4,3 puntos porcentuales.

El fondo del ranking

En el extremo opuesto, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, registra el peor desempeño del mes con un diferencial de -3,8%. Lo secundan Sara Majorel, de Marcos Juárez (-2,5%), y Renato Raschetti, de Cruz del Eje (-2,1%).

El intendente capitalino, Daniel Passerini, aparece en el puesto 20 de un total de 21 evaluados, apenas por encima de Rambaldi.

Quién más subió y quién más cayó

El mayor salto mensual lo registró Esteban Avilez, de Villa Carlos Paz, con una mejora de +4,5 puntos en su diferencial respecto a mayo. En el extremo opuesto, Damián Bernarte —que pese a la caída mensual de -3,6 puntos se mantiene segundo en el ranking general— acusa el descenso más pronunciado del período.Movimientos en los departamentos

En Colón, el mayor crecimiento mensual fue para Guillermo Valli, de Unquillo (+3,3%), mientras que Miguel Ángel Pittaro, de La Granja, registró la caída más pronunciada (-3,7%).

En Río Cuarto, Franco Suárez, de Sampacho, lidera el crecimiento del mes (+4,4%). La mayor baja fue para Mauricio García, de Achiras (-2,6%). El intendente capitalino del departamento, Guillermo De Rivas, marca 38,1% de imagen positiva con una leve baja respecto al mes anterior.

En San Justo, Mauro Daniele, de Las Varillas, tuvo el mayor avance (+4,1%), en tanto Nora Passero, de Porteña, sufrió el retroceso más fuerte (-4,0%).

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Entre los dirigentes departamentales con datos adicionales, se destacan Eduardo Pizzi, de General Deheza (+4,6%), y Ramón Flores, legislador departamental (+3,2%), como los de mayor crecimiento. Las caídas más marcadas correspondieron a Carlos Ciprian, de Sinsacate (-4,8%), y Emilio Ratazzi, de Charras (-3,6%).

En Marcos Juárez, el departamento aparece liderado a nivel local por una serie de dirigentes municipales entre los que se cuentan Agustín González (Cruz Alta), Patricia Delsoglio (Isla Verde), Lucas Perazzi (General Baldissera), Julieta Aquino (Inriville) y Carlos Carignano como legislador departamental, entre otros.

En el departamento Unión, Marcelo Bjorklund, de Noetinger, encabeza el ranking local. En Río Segundo, la lista incluye a Leopoldo Grumstrup (Pilar), Diego Carballo (Villa del Rosario) y Gisela Geremias (Laguna Larga), entre otros.