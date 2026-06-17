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Ranking de Intendentes: un radical le gana a los peronistas y Passerini en penúltimo lugar

Es un resultado que tranquiliza al sector cuyo referente es Rodrigo De Loredo. El intendente de la capital cuenta con un diferencial negativo solo superado por su par de La Calera.

Marcos Ferrer asumió como presidente de la UCR Cba
Marcos Ferrer asumió como presidente de la UCR Cba | Prensa UCR
Juan Bernaus
Juan Bernaus
Coordinador Redacción Córdoba
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El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, encabeza por primera vez el ranking provincial de imagen de jefes comunales, superando a los referentes del peronismo que históricamente dominaron las mediciones. La encuesta, realizada entre el 8 y el 14 de junio por CB Global Data.

Ferrer acumula un diferencial positivo de imagen de +13,4%, el más alto del ranking. Lo siguen Damián Bernarte, de San Francisco (+12,3%), y Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano (+10,9%).

Ranking intendentes junio

La medición ordenó a 21 intendentes de la provincia. Detrás del podio se ubican Eduardo Acastello (Villa María), Andrea Nievas (Deán Funes) y Federico Zarate (Jesús María). Más abajo aparecen Natalia Bellón (La Carlota), Diego Carballo (Villa del Rosario) y Jorge De Nápoli (Alta Gracia), entre otros.

Acastello, en particular, sostiene un diferencial del 10% en el departamento General San Martín, por encima de los intendentes de Arroyo Cabral y Villa Nueva.

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La encuesta de CB Global Data relevó a mayores de 18 años en departamentos y regiones de la provincia, con cuotas por sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria. El trabajo de campo se extendió del 8 al 14 de junio de 2026, con un total de 9.342 casos (promedio de 627 a 707 por departamento) y error muestral promedio de entre 4,0 y 4,3 puntos porcentuales.

El fondo del ranking

En el extremo opuesto, el intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, registra el peor desempeño del mes con un diferencial de -3,8%. Lo secundan Sara Majorel, de Marcos Juárez (-2,5%), y Renato Raschetti, de Cruz del Eje (-2,1%).

Ranking de intendentes peores de junio

El intendente capitalino, Daniel Passerini, aparece en el puesto 20 de un total de 21 evaluados, apenas por encima de Rambaldi.

Quién más subió y quién más cayó

El mayor salto mensual lo registró Esteban Avilez, de Villa Carlos Paz, con una mejora de +4,5 puntos en su diferencial respecto a mayo. En el extremo opuesto, Damián Bernarte —que pese a la caída mensual de -3,6 puntos se mantiene segundo en el ranking general— acusa el descenso más pronunciado del período.Movimientos en los departamentos

En Colón, el mayor crecimiento mensual fue para Guillermo Valli, de Unquillo (+3,3%), mientras que Miguel Ángel Pittaro, de La Granja, registró la caída más pronunciada (-3,7%).

En Río Cuarto, Franco Suárez, de Sampacho, lidera el crecimiento del mes (+4,4%). La mayor baja fue para Mauricio García, de Achiras (-2,6%). El intendente capitalino del departamento, Guillermo De Rivas, marca 38,1% de imagen positiva con una leve baja respecto al mes anterior.

En San Justo, Mauro Daniele, de Las Varillas, tuvo el mayor avance (+4,1%), en tanto Nora Passero, de Porteña, sufrió el retroceso más fuerte (-4,0%).

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Entre los dirigentes departamentales con datos adicionales, se destacan Eduardo Pizzi, de General Deheza (+4,6%), y Ramón Flores, legislador departamental (+3,2%), como los de mayor crecimiento. Las caídas más marcadas correspondieron a Carlos Ciprian, de Sinsacate (-4,8%), y Emilio Ratazzi, de Charras (-3,6%).

En Marcos Juárez, el departamento aparece liderado a nivel local por una serie de dirigentes municipales entre los que se cuentan Agustín González (Cruz Alta), Patricia Delsoglio (Isla Verde), Lucas Perazzi (General Baldissera), Julieta Aquino (Inriville) y Carlos Carignano como legislador departamental, entre otros.

En el departamento Unión, Marcelo Bjorklund, de Noetinger, encabeza el ranking local. En Río Segundo, la lista incluye a Leopoldo Grumstrup (Pilar), Diego Carballo (Villa del Rosario) y Gisela Geremias (Laguna Larga), entre otros.

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