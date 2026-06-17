Mundial 2026: hasta 3,5 millones de argentinos juegan al prode desde el celular

Lo que durante décadas se resolvió con una birome, una planilla de papel y una visita al quiosco hoy ocurre desde una aplicación. En pleno Mundial 2026, el tradicional prode argentino atraviesa su transformación más grande: millones de personas cargan pronósticos desde el celular y siguen los resultados en tiempo real.

Las estimaciones del sector indican que entre 3 y 3,5 millones de argentinos participan actualmente en algún prode digital vinculado a la Copa del Mundo, una cifra que convierte al fenómeno en una de las actividades paralelas más masivas del torneo.

El dato más contundente proviene de Mercado Pago. Su producto Fixture 2026, disponible de forma gratuita dentro de la aplicación, ya superó los 2,3 millones de usuarios y acumuló más de 60 millones de predicciones desde su lanzamiento. El ganador del ranking general recibirá un premio de 50.000 dólares.

La magnitud del número cobra otra dimensión al considerar que Mercado Pago cuenta con más de 25 millones de usuarios en Argentina. En otras palabras, cerca del 9% de su base local ya participó del juego de pronósticos mundialista, sin necesidad de descargar una aplicación adicional.

El mapa de los prodes digitales del Mundial 2026

ProdeCA, considerado el heredero digital del histórico Prode de Lotería Nacional que funcionó entre 1972 y 2018, mantiene una comunidad activa que se consolidó durante las Eliminatorias y la Copa América. Las estimaciones ubican su base entre 150.000 y 300.000 usuarios argentinos.

A su vez, Prodefy se posicionó entre grupos de amigos gracias a un sistema gratuito para grupos reducidos y una fuerte expansión a través de WhatsApp. La plataforma podría reunir entre 100.000 y 200.000 participantes.

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Prode Master, con una propuesta centrada en rankings globales y funciones premium, tendría entre 80.000 y 150.000 usuarios, mientras que El más PRODE se especializó en el segmento corporativo y ya es utilizado por más de 70 empresas para actividades internas durante el Mundial, lo que representa entre 30.000 y 60.000 participantes.

El prode informal sigue vivo

Además de las plataformas especializadas, miles de argentinos continúan organizando competencias mediante planillas de Google Sheets, archivos de Excel y grupos de WhatsApp. Son los prodes familiares, laborales o entre amigos que no aparecen en ninguna estadística oficial, pero que forman parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura futbolera local.

Por esa razón, los especialistas consideran razonable proyectar entre 200.000 y 500.000 participantes adicionales fuera de las plataformas registradas. Sumando todos los formatos, el universo total se ubicaría entre los 3 y 3,5 millones de jugadores digitales durante el Mundial 2026.

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Un fenómeno que volvió a escala nacional

Argentina cuenta con unos 46 millones de habitantes y una penetración de smartphones superior al 80% entre los adultos. Bajo ese contexto, que entre tres y tres millones y medio de personas jueguen al prode durante la Copa del Mundo equivale aproximadamente a uno de cada cinco adultos con acceso a un teléfono inteligente.