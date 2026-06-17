El contundente respaldo a Adorni que llegó desde Córdoba

En medio de los escándalos vinculados al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las investigaciones judiciales que siguen en curso, la diputada nacional por Córdoba, Laura Soldano le brindó su firme apoyo a través de las redes sociales. La referente de Río Cuarto y exinfluencer utilizó sus canales digitales oficiales para salir al cruce de las críticas y alinear su postura con la de la Casa Rosada frente a los cuestionamientos de la oposición.

"Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron", disparó la legisladora riocuartense en su publicación. Con su estilo directo con el que suele pronunciarse en redes, Soldano redobló la apuesta y envió un mensaje de resistencia hacia la militancia: "Que no aflojar en ésta les sirva de ejemplo para las que van a intentar en el futuro. Porque son los mismos pocos ruidosos de siempre que quieren volver al poder".

Finalmente, la representante riocuartense cerró su descargo instando a la ciudadanía a mantener una mirada atenta y a "separar la paja del trigo" ante las críticas de la coyuntura actual.

Soldano es una de las diputadas por Córdoba de La Libertad Avanza que si bien no es de dar declaraciones públicas en los medios, si utiliza las redes sociales para dejar bien en claro sus posturas sobre diversos temas.

En ese sentido, se conoció que desde La Libertad Avanza, en los últimos días se avanza en el diálogo con los bloques dialoguistas del Senado para postergar la sesión prevista para el jueves y evitar que avance el pedido de interpelación impulsado por el peronismo contra el jefe de Gabinete.