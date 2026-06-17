Crecen los casos de enfermedades respiratorias y especialistas llaman a vacunarse

Las consultas por infecciones respiratorias aumentaron en las últimas semanas en Córdoba, en un contexto marcado por la llegada de las bajas temperaturas y una circulación cada vez mayor de virus estacionales. Aunque las internaciones se mantienen dentro de los parámetros esperados, especialistas advirtieron sobre la baja vacunación y recordaron la importancia de las medidas de prevención.

En diálogo con Punto a Punto, la epidemióloga Eugenia Vittori explicó que el incremento de casos responde a una situación habitual para esta época del año. "Vienen aumentando las consultas en las últimas dos o tres semanas. Es lo esperable para la época, sobre todo las consultas ambulatorias", indicó.

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La especialista también se refirió a los virus respiratorios que más circulan actualmente entre la población adulta. "El Covid es la segunda causa de infecciones respiratorias virales en las personas mayores de 14 años. En primer lugar la gripe".

Respecto a los tratamientos, Vittori explicó que la mayoría de los cuadros respiratorios son provocados por virus, por lo que el uso de antibióticos no suele estar indicado en una primera instancia. "Más del 90% de las infecciones respiratorias son virales y los virus no se matan con antibióticos", remarcó.

Llamado a vacunarse

La profesional también expresó preocupación por los niveles de vacunación registrados este año. Según sostuvo, la cobertura antigripal continúa por debajo de lo esperado. "Seguimos con baja vacunación y de hecho estamos atravesando un brote de tos convulsa, que en parte tiene que ver con la baja vacunación", afirmó.

En relación con los niños, recomendó evitar que asistan a escuelas o guarderías cuando presentan síntomas respiratorios para disminuir la propagación de los virus. Además, señaló que los signos de alarma incluyen "fiebre es más de 38 grados, rechazo al alimento, dificultad respiratoria, observar que se infla enormemente la panza, hace ruido cuando respira. Todos esos signos nos indican que tengo que ir a una guardia en forma inmediata".

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La especialista también destacó la importancia de la vacunación durante el embarazo para proteger a los recién nacidos frente a enfermedades respiratorias graves. "Cuando la mamá se coloca esa vacuna, le transmite sus defensas al bebé mientras está en la panza, y también a través de la leche materna".

Finalmente, recordó que la vacuna antigripal está disponible en los vacunatorios de la provincia. Además, insistió en que la inmunización sigue siendo una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves y reducir las complicaciones asociadas a las enfermedades respiratorias.