El abuelo de Agostina desmintió los rumores sobre su hija: “No hay ninguna imputación”

Miguel Heredia, padre de Melisa Vega y abuelo de Agostina Vega, confirmó que la madre de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba no está imputada ni acusada en la causa. La aclaración se produjo luego de una reunión con el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación por el femicidio.

El encuentro se llevó a cabo en una oficina de la Jefatura de Policía. Según explicó Heredia, la decisión respondió a la intención de evitar la exposición mediática que podía generar una citación en Tribunales. “En el momento en que iban a citar allá había mucha prensa. Entonces, por eso fue privado”, señaló.

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Consultado sobre la situación judicial de su hija, fue contundente: “No hay ninguna imputación”. La aclaración surgió tras la circulación de versiones que vinculaban a Melisa Vega con la investigación y que provocaron preocupación en el entorno familiar.

“Todo lo que están haciendo con mi hija no es gratis. Hablan, pero no saben que detrás de Melisa hay toda una familia que está sufriendo”, expresó Heredia al referirse al impacto que generan las especulaciones públicas.

Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, cuestionó la difusión de información falsa relacionada con el caso. “La gravedad de una fake news es que se termina convirtiendo en una verdad pública. Y cuando la noticia falsa se transforma en una verdad pública, comienza la demagogia judicial”, sostuvo.

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El letrado aseguró que la investigación no se dirige contra la madre de la víctima y afirmó que el expediente avanza en una dirección diferente a la que se ha instalado en algunos sectores. Sin embargo, advirtió que no se descarta la incorporación de nuevas personas bajo figuras vinculadas al encubrimiento. “No se descarta absolutamente nada: los que sabían, los que callaron, los que contribuyeron a desorientar la investigación o a sembrar pistas falsas”, manifestó Nayi.

En relación con el principal acusado, Claudio Barrelier, el abogado remarcó que “no hay crimen sin móvil, ocasión o beneficio” y sostuvo que víctima y victimario se conocían previamente. Además, calificó al sospechoso como un “depredador” y un “asesino consumado”.

Durante la reunión en la Jefatura también estuvieron presentes los padres de Agostina, sus representantes legales y una testigo que habría mantenido vínculos con personas del entorno investigado. Su declaración podría aportar elementos para definir futuras medidas procesales dentro de la causa.