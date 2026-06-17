El Centro de Córdoba extenderá su horario comercial por el Día del Padre

Los comercios del área central de la ciudad de Córdoba extenderán su horario de atención este sábado 20 de junio, en la jornada previa al Día del Padre. La medida fue informada por la Cámara de Comercio de Córdoba y busca facilitar las compras de quienes aún no adquirieron sus regalos para la fecha.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, los locales permanecerán abiertos hasta las 18 horas. La iniciativa apunta a brindar una oportunidad adicional a los consumidores y, al mismo tiempo, impulsar la actividad comercial en una de las fechas más importantes del año para el sector minorista.

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Desde la Cámara de Comercio destacaron que la decisión refleja el compromiso de los comerciantes con la comunidad cordobesa y con el movimiento económico del centro de la ciudad. Además, invitaron a los vecinos a recorrer la zona comercial y aprovechar las promociones y ofertas disponibles en distintos rubros con motivo de la celebración.