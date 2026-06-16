Córdoba: qué calles estarán cortadas este miércoles y cuáles son los desvíos del transporte urbano

La Municipalidad de Córdoba comunicó la planificación de obras y cortes de tránsito previstos para este miercoles 17 de junio, con afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Las tareas incluyen cortes totales de calles y zonas intransitables que modificarán la circulación habitual del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

Entre los sectores afectados se encuentran barrios como Carrara Sur, Futura, Observatorio, Parque República, Parque Capital, Liceo III, Alberdi, Alto Alberdi, San Vicente, General Bustos, Residencial América, Parque Latino y Pueyrredón, entre otros.

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Las interrupciones estarán vinculadas a trabajos de obra en diferentes arterias, entre ellas Bv. San Juan, Av. Juan B. Justo, Av. Leandro N. Alem, Av. Patria, Caseros, Carlos Pellegrini, Maestro Vidal, Ricardo Gutiérrez y Uspallata.

Debido a estos cortes, varias líneas del transporte urbano tendrán modificaciones temporales en sus recorridos. La Línea B, por ejemplo, circulará con desvíos por el corte de Av. Patria, mientras que el Aerobus modificará sus trayectos de ida y regreso por Bv. San Juan, Cañada y otras calles alternativas.

También se verán afectados recorridos de las líneas 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 50, 52, 53, 61, 64, 67, 70, 75, 80, 83, 84, 600 y 601, con cambios según la zona intervenida. Desde el municipio recomendaron a los usuarios del transporte público circular con anticipación y consultar los recorridos alternativos para evitar demoras durante la jornada.