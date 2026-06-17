Darán intervención a fiscalías especializadas en narcotráfico y delitos sexuales para investigar al bar Wachitas

La investigación por el cruel y doloroso femicidio de Agostina Vega (14) tendrá derivaciones. Este miércoles declaró una extrabajadora del bar Wachitas, clausurado por la Municipalidad de Córdoba, que funcionaba en Ituzaingó 521 en el corazón de Nueva Córdoba. A partir de esa narración surgieron hechos que serán investigados por fiscalías especializadas en Narcotráfico y en Delitos contra la Integridad Sexual.

Raúl Garzón, el fiscal a cargo del expediente que intenta develar el femicidio de la adolescente, analiza el testimonio de la mujer. Por el contenido de la declaración en las próximas horas resolverá la remisión a los fueros específicos.

Denunció trabajo sexual con menores y drogas en Wachitas: "Soledad Andreani se encargaba de todo"

El testimonio aportado hoy a la Fiscalía incluye datos reveladores. La mujer habló sin tapujos de un verdadero negocio sexual donde había menores de edad. Apuntó directo a Soledad Andreani, como la organizadora y la que hacía el casting de las chicas que podían trabajar con los clientes, todos hombres grandes y con dinero.

Dijo que al preparar las bebidas, en muchas ocasiones se agregaban drogas sin consentimiento de los clientes.

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Wachitas: un antro que incomoda a todos

A pocos días de la detención del ahora imputado por el femicidio triplemente agravado y por abuso sexual, Claudio Barrelier, surgió el dato de Wachitas. Un “bar de rock” que era gestionado por Soledad Andreani, detenida e imputada por encubrimiento agravado por el crimen de Agostina.

Apareció publicado en una página de Turismo de la Municipalidad, recomendado como uno de los lugares para conocer en la ciudad. Apenas se generó ruido por el caso Agostina, lo bajaron de la web.

Actualmente figura como locataria una joven de 22 años, Nicole Waiss. Pero siguen rondando los mismos nombres desde hace 10 años.

Federico Miranda solicitó la primera habilitación de Wachitas el 23 de junio de 2016, un año después, apareció María Belén Regueira, en 2019, Luis Alberto Molina tramitó otra habilitación para el mismo domicilio como bar. Durante la pandemia, operó como verdulería —habilitación que también firmaron Molina y Raúl Ariel Villafañe—. Finalmente, en septiembre de 2024 apareció el nombre de Waiss; pero Miranda, Regueira y Molina aparecen ahora como garantes del contrato de alquiler.

Wachitas: la historia de un clan familiar que rotaba desde la habilitación del bar desde 2016

¿Quiénes son los verdaderos dueños del bar? Se menciona a la familia Huespe. ¿Qué vínculo tienen con la administración municipal y/o provincial? ¿Por qué una actividad privada tan pequeña era publicitada por el municipio? ¿Qué pasaba adentro, había realmente menores de edad en un negocio sexual y de narcotráfico? ¿Se hicieron controles? ¿Cuántos bares más operan a las sombras de la fiscalización oficial en actividades que podrían encuadrar en ilícitos?

El titular del Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad Ezequiel Hormaeche Actis explicó que revocaron definitivamente la habilitación a Wachitas por una pared que habían demolido sin autorización. A la luz de todo lo que se va conociendo, suena, por lo menos, como una pobre y exigua excusa, de escasa calidad institucional.