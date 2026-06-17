Messi, el mejor a los 39 años: "Este tipo se preparó para llegar a este Mundial en su mejor versión"

Lionel Messi volvió a ser protagonista. Con 39 años y en el marco del Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina ofreció una actuación que volvió a encender el debate sobre sus límites físicos y su vigencia deportiva. Argentina venció 3 a 0 a Argelia, y el nombre de Messi fue, una vez más, el centro de todas las conversaciones.

Gerardo Salorio, preparador físico con una trayectoria única en el fútbol argentino —cinco mundiales y tres sudamericanos con la Sub-20, más un sudamericano con la Sub-17— analizó el fenómeno en diálogo con Punto a Punto Radio. Su lectura fue tan técnica como apasionada.

"Un animal deportivo"

Para Salorio, entender a Messi requiere retroceder en el tiempo. El preparador físico recordó un momento puntual de la Copa América anterior: cuando Messi fue reemplazado y lloró en el banco de suplentes.

"Todo el mundo dijo que estaba congojado por su lesión, por el dolor. Yo hice un análisis distinto", relató Salorio. "No es por eso, está congojado porque no le alcanza con lo que tiene para llegar".

Esa lectura, que el propio Salorio admitió haber compartido con pocos en su momento, se confirmó para él con la actuación de anoche. "Digo, no estaba equivocado. Este tipo se preparó para llegar a este Mundial en la mejor versión que se pueda, ahora".

Rendimiento con inteligencia, no con desgaste

Salorio fue preciso al describir el tipo de participación que puede —y debe— tener Messi a esta edad. "¿Puedo hacer obra de teatro siendo el protagonista completo toda la obra? No. Ahora, ¿puedo hacer una buena obra de teatro siendo un actor estelar? Sí, puedo".

Mundial 2026: hasta 3,5 millones de argentinos juegan al prode desde el celular

La metáfora no es casual. El preparador físico explicó que Messi corrió mucho durante el partido, colaborando incluso con la defensa, algo que a su criterio puede optimizarse. "Lo veía correr mucho, colaborando mucho con la defensa. Y uno dice, ¿para qué? El tipo es muy inteligente, pero hay que rodearlo todavía un poquito mejor".

El preparador físico comparó a Messi con lo que él llama "marcianos": deportistas cuya capacidad de análisis y adaptación está fuera de lo común. "Estamos ante un marciano. Los marcianos sabemos cómo piensan los marcianos", dijo, con la autoridad de quien trabajó de cerca con figuras de ese nivel.

La entrevista también derivó hacia Lionel Scaloni. Para Salorio, el director técnico de la Selección merece un reconocimiento que no siempre se le otorga.

"Scaloni está a la altura de Crescenti (el titular del servicio de emergencias de la ciudad de Buenos Aires). Es a los únicos dos que yo les creo algo en el país", afirmó, en referencia al reconocido médico de emergencias porteño. La comparación apunta a la capacidad de diagnóstico y de anticipación de ambos.

Salorio recordó que, cuando Scaloni era interino, él ya sostenía públicamente que era el técnico indicado para liderar el cambio que necesitaba la Selección. "Todos decían: no, hay que traer a Fulano, a Mengano. Yo decía: hay que traer a alguien del riñón que pudiera hacer ese cambio".

Messi, la respuesta a todos los interrogantes

El preparador físico identificó tres decisiones que, a su juicio, explican el éxito del ciclo. La primera: armar el equipo en función de Messi. "Lo primero que hizo Scaloni es tomar decisiones visibles. Diez jugadores. Muy bien. Tenemos que armar un equipo para que este tipo traiga todas sus capacidades dentro de este equipo".

La segunda: sobreponerse al éxito. "Cuando uno consigue éxito, es muy difícil volver a conseguir doble éxito. El tema es que nos conformamos con muy poquito. Uno tiene que tener una ambición permanente", planteó Salorio.

La tercera: el manejo del grupo. Como ejemplo, citó una escena del partido ante Argelia en la que De Paul le marcó a Nico Paz con firmeza su rol dentro del equipo. "Le dijo: dale papi, ponés la piernita. No de manera delicada. Como diciendo: nosotros la ponemos, sos un nene. Bienvenido al baile, pero bailá la canción que yo toco".