Confianza del consumidor: el índice frena el desgaste y registra una leve mejora del 1,26% en mayo

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,14 puntos en mayo de 2026, lo que representa una suba de 1,26% respecto de abril y un descenso de 11,76% frente al mismo mes del año pasado. El indicador funciona como un termómetro sobre las expectativas y la percepción económica de la población. Mide cómo evalúan los hogares su situación personal, la marcha de la macroeconomía y si consideran que es un buen momento para la adquisición de bienes durables o inmuebles.

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Índice de confianza: en mayo mejoró el ánimo económico tras meses de caída

La foto de mayo muestra una dinámica donde las expectativas futuras registraron un incremento más pronunciado que las condiciones de la situación presente. Las perspectivas hacia adelante aumentaron 1,94% en la comparación mensual, mientras que la percepción de la coyuntura actual mostró un avance marginal de apenas el 0,24% en el mismo periodo.

El comportamiento de las variables refleja que el leve repunte estuvo sostenido por la mirada de mediano y largo plazo de los hogares antes que por un alivio inmediato en el bolsillo de los consumidores.

Al analizar la apertura por subíndices, los componentes del indicador previsional expusieron un desempeño mixto en el transcurso del mes. El mayor aumento intermensual se registró en la Situación Macroeconómica, que experimentó un avance del 4,46%.

Por su parte, la categoría de Bienes Durables e Inmuebles verificó una suba más moderada de 0,83%. En la vereda opuesta, el subíndice de Situación Personal se diferenció del resto al anotar una caída mensual de 2,18%, exponiendo las dificultades que persisten a nivel individual.

El informe elaborado por la casa de altos estudios también deja ver una fractura social marcada por comportamientos dispares entre los segmentos socioeconómicos. Al contrario de lo que venía sucediendo en mediciones anteriores, los hogares de ingresos bajos impulsaron el repunte del índice general con un aumento mensual del 6,86% para quedar en 37,94 puntos.

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En los segmentos de ingresos altos, el comportamiento fue opuesto: el indicador retrocedió 1,68% mensual y se posicionó en 41,86 puntos, achicando la brecha entre ambos grupos a 3,92 puntos.

La diferencia sectorial también se trasladó a la predisposición a consumir bienes de mayor valor. En el desglose del nivel socioeconómico bajo, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles anotó una suba del 6,00% mensual.

En tanto, para los hogares encuadrados dentro del rango de ingresos altos, la disposición para la compra de electrodomésticos, automóviles y viviendas registró un retroceso de 3,91%. El contraste estadístico demuestra que las decisiones de gasto suntuario o de equipamiento mostraron una leve reactivación en la base de la pirámide durante el quinto mes del año.

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Cómo se midió la confianza en mayo en las distintas regiones de Argentina

Por distribución geográfica, mayo dejó variaciones positivas en todos los puntos del territorio nacional analizados por los técnicos del centro de investigación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lideró de forma cómoda el proceso de recuperación intermensual con un salto del 6,42% en su índice particular.

Detrás se ubicaron el Gran Buenos Aires (GBA), que verificó un incremento marginal de 0,48%, y las provincias del Interior del país, que aportaron un avance mensual del 0,10% a la estructura estadística general.



A pesar de los movimientos registrados en la última tanda de encuestas, el ordenamiento del nivel de confianza por zonas geográficas no sufrió alteraciones estructurales. El Interior se consolidó una vez más como la región con mayor optimismo relativo al alcanzar los 45,39 puntos institucionales.

En tanto, CABA se ubicó en el segundo escalón con 40,54 puntos y el conurbano bonaerense (GBA) volvió a exhibir la medición más baja de toda la serie nacional al estancarse en los 37,00 puntos de confianza.

En una perspectiva de mediano plazo, el indicador confirma que la tendencia de desgaste acumulada comenzó a encontrar un punto de estabilización en los niveles actuales. El documento oficial detalla que el pico máximo de la confianza del consumidor durante la actual administración nacional tuvo lugar en enero de 2025, cuando el índice tocó un techo de 47,38 puntos. Desde ese momento de auge hasta la fecha de medición de mayo, el acumulado registra una pérdida de 15,28%.

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Sin embargo, los registros de la serie histórica demuestran que el indicador general todavía logra sostenerse por encima del piso histórico detectado a comienzos de la gestión previsional.

En enero de 2024, tras la puesta en marcha de las primeras reformas económicas fijadas por el presidente Javier Milei, el índice de confianza se había hundido hasta los 35,60 puntos. Frente a ese piso de la serie, el nivel actual de mayo de 2026 marca una recuperación acumulada del 12,75% en la percepción de los encuestados.

El relevamiento de datos de la Universidad Torcuato Di Tella fue realizado entre el 4 y el 19 de mayo de 2026, estructurando los resultados finales sobre la base de la ficha técnica tradicional del Centro de Investigación en Finanzas.

GZ/LT