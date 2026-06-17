“Taboo”, la miniserie del creador de los Peaky Blinders y el papel destacado de Tom Hardy

El reconocido guionista Steven Knight vuelve a captar la atención de los seguidores del fenómeno mundial de los Peaky Blinders a través del estreno de la segunda temporada de la miniserie británica “Taboo” en distintas plataformas de streaming. La trama se encuentra protagonizada por el multifacético Tom Hardy en la piel de James Keziah Delaney, un personaje introspectivo, reservado y calculador en la ciudad de Londres de 1814.

Con una fotografía sombría, escenarios cuidadosamente recreados y una narrativa que mantiene el misterio hasta el final, la historia fue elogiada por la crítica especializada por su originalidad y por el nivel de producción.

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Después de conquistar a los seguidores de Peaky Blinders con su intensa interpretación de Alfie Solomons, el impredecible líder de una banda judía en Camden Town, Tom Hardy volvió a trabajar con Steven Knight para asumir un desafío aún mayor.

La miniserie británica "Taboo" creada por Steven Knight

La ficción de suspenso creada en 2017 anunció su segunda temporada con un elenco de primer nivel, integrado por el actor destacado, quien supo interpretar al impredecible Alfie Solomons.

El reparto también reúne a figuras destacadas como Leo Bill, Oona Chaplin, Jessie Buckley, Jonathan Pryce, David Hayman, Stephen Graham, Jefferson Hall y Michael Kelly, quienes aportan profundidad a una trama donde prácticamente ningún protagonista de “Taboo” es completamente confiable.

La actuación de Hardy fue uno de los aspectos más elogiados de la producción. De acuerdo a los críticos audiovisuales, su interpretación logra transmitir la complejidad psicológica del personaje por medio de gestos, silencios y una presencia física imponente, consolidándolo como uno de los protagonistas más memorables de la televisión británica de la última década.

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Tom Hardy en Taboo en la piel de James Keziah Delaney

El enigmático personaje de Tom Hardy en Taboo tras su destacado papel en Peaky Blinders

Después de conquistar a los seguidores de Peaky Blinders con su intensa interpretación de Alfie Solomons, el impredecible líder de una banda judía en Camden Town, Tom Hardy volvió a trabajar con Steven Knight para asumir un desafío aún mayor.

En "Taboo", el actor británico interpreta a James Keziah Delaney, un hombre marcado por un pasado traumático, sobreviviente de múltiples experiencias extremas y rodeado por un halo de misterio que envuelve toda la serie.

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A diferencia del carismático y excéntrico Alfie Solomons, Delaney es un personaje mucho más introspectivo, reservado y calculador. Habla poco, observa constantemente a quienes lo rodean y parece anticipar cada movimiento de sus enemigos. Su presencia genera temor tanto entre empresarios como entre funcionarios del gobierno británico.

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