La confianza del consumidor subió 1,3% en mayo después de tres caídas consecutivas

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) se ubicó en 40,14 puntos en mayo, lo que representa un aumento mensual de 1,26%. Se trata de la primera suba luego de tres caídas consecutivas.

"En la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 11,76% respecto de mayo de 2025", señala el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la UTDT.

El pico del indicador durante el gobierno de Javier Milei se registró en enero de 2025 y "desde entonces, el índice acumula una caída de 15,28%".

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No obstante, el reporte de la UTDT también marca que el indicador logró alejarse de su peor momento de la era libertaria: "Desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el ICC acumula una suba de 12,75%".

Contraste geográfico

La leve recuperación de mayo no fue homogénea a lo largo del país. El informe destaca que el ICC "registró aumentos en todas las áreas", pero con asimetrías muy marcadas.

El incremento más pronunciado se observó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+6,42%), seguido por el Gran Buenos Aires (+0,48%), que "mantiene el valor más bajo entre las tres regiones".

En el Interior hubo una mejora de (+0,10%) y "continúa exhibiendo el índice más elevado (45,39 puntos)".

Un fenómeno particular de este mes se dio al cruzar los datos por poder adquisitivo, aproximado según el nivel educativo. Hubo "comportamientos dispares entre ambos grupos de hogares". Paradójicamente, la mejora mensual estuvo traccionada por los estratos de menores recursos: "Entre los hogares de ingresos bajos el ICC aumentó 6,86% mensual", mientras que en la vereda opuesta, "en los hogares de ingresos altos, el índice retrocedió 1,68% en el mes".

En cuanto al rango etario, el director del CIF, Sebastián Auguste, señaló que “el grupo de 50 años y más registró el mayor aumento mensual (+6,51%), seguido por el segmento de 18 a 29 años (+0,56%), mientras que el grupo de 30 a 49 años mostró una caída de 2,52%.”

Por su parte, el grupo más joven continúa mostrando el mayor nivel de ICC, seguido por el grupo de 50 años y más.

Por su parte, la población entre 30 y 49 años muestra la menor confianza. “Lo interesante es que estos niveles son prácticamente iguales a los observados en diciembre de 2023, cuando inició la gestión el actual gobierno (48,68, 39,25 y 36,85 respectivamente)”, comentó Auguste

Macroeconomía y situación personal

La percepción de la Situación Macroeconómica registró el mayor aumento mensual (+4,46%) y se ubica 11,45% por debajo del nivel de mayo de 2025."

Por el contrario, el día a día de las finanzas familiares arrojó los peores números del mes. El reporte de la Di Tella es contundente: "La Situación Personal mostró una caída mensual de 2,18% y se ubica 16,98% por debajo del nivel de un año atrás". En un punto intermedio quedó la predisposición a adquirir "Bienes Durables e Inmuebles", que aumentó 0,83% en el mes.

Finalmente, el horizonte temporal indica que la esperanza está puesta en el mediano plazo más que en el presente. "El incremento más pronunciado se observó en las Expectativas Futuras (+1,94%), mientras que las Condiciones Presentes aumentaron 0,24%", concluye el estudio del CIF.

LM