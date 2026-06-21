Día del Padre: la Casa Rosada homenajeó a Nahuel Gallo y Milei se mostró junto a sus perros

El Gobierno nacional y el presidente Javier Milei utilizaron las redes sociales para conmemorar este domingo el Día del Padre, aunque con mensajes y símbolos muy diferentes.

La cuenta oficial de la Casa Rosada compartió una imagen del gendarme argentino Nahuel Gallo junto a su hijo, hoy es el primer Día del Padre que puede celebrar con él tras haber sido liberado hace poco más de tres meses, luego de permanecer 448 días secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

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"La Casa Rosada saluda a todos los padres argentinos en su día, reconociendo su entrega y compromiso con la familia, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye la grandeza de nuestra Nación. ¡Feliz Día del Padre!", expresó el mensaje publicado en la red social X.

La elección de la imagen de Gallo no fue casual. El caso del gendarme se convirtió en una de las principales banderas diplomáticas del Gobierno de Milei, que reclamó en reiteradas oportunidades su liberación y denunció su detención como un secuestro por parte de las autoridades venezolanas.

Por su parte, el presidente Javier Milei optó por una publicación de tono más personal en su cuenta de Instagram. El mandatario compartió una ilustración en la que aparece rodeado por sus perros de raza mastín inglés llamados Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, acompañada por la frase: "¡Feliz Día del Padre!".

La relación del Presidente con sus mascotas ha sido uno de los aspectos más singulares de su vida pública. El periodista de Revista Noticias, Juan Luis González, relató en sus investigaciones que el mandatario considera a los animales sus "hijos de cuatro patas" y les atribuye un papel central en su vida personal, al punto de referirse a ellos como una suerte de "consejo" de asesores simbólicos.

La publicación presidencial adquiere además un significado particular porque uno de esos perros ya no está con vida. En marzo de este año se conoció la muerte de Robert, uno de los cuatro clones de Conan, que falleció en una clínica veterinaria de San Isidro tras ser intervenido quirúrgicamente por un tumor de difícil tratamiento.

El ejemplar, cuyo nombre homenajeaba al economista y premio Nobel Robert Lucas Jr., integraba el grupo de canes que residen en la Quinta de Olivos y que Milei mencionaba en numerosas entrevistas como parte esencial de su mundo íntimo. Pese al fallecimiento de Robert, la ilustración compartida este domingo vuelve a mostrar al Presidente acompañado por sus mastines, incluso uno de mayor altura que sería el primero y original Conan.