El escándalo que desataron este sábado varios videos de la actriz y modelo Jesica Cirio mostrando enormes cantidades de dinero, en dólares, presuntamente en una propiedad del exintendente de Lomas de Zamora y exministro bonaerense Martín Insaurralde, un tema anticipado por el periodista Diego Cabot en La Nación, tuvo esta noche un nuevo capítulo: Cirio publicó en su cuenta de Instagram un comunicado, en el que sostuvo que "el acceso de terceros a mis archivos ha sido el producto de maniobras ilícitas", precisando que "evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales".

Se filtraron videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Cirio no nombró el lugar, no nombró a Insaurralde, y no negó los videos, pero habló de "manipulaciones digitales", denunciando que fue extorsionada con esas imágenes: "Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada "CIRIO, Jessica s/d extorsión". Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo".

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El comunicado de Jesica Cirio sobre los videos que subió LN de dólares presuntamente en casa de Martín Insaurralde.

Luego en su nota de IG destacó que "debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes".

"Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas.

Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia", concluyó.

Fuente: LN

La nueva investigación periodística que complica a Jésica Cirio y a Martín Insaurralde

Una nueva investigación periodística puso nuevamente en el eje de la discusión mediática y judicial el caso que protagonizan el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a su exesposa, la modelo, bailarina y conductora Jesica Cirio.

Todo comenzó cuando La Nación divulgó 7 videos inéditos donde puede verse a la exfigura de Telefe mostrando importantes sumas de dinero, en dólares. Según el diario, estas imágenes fueron grabadas en el vestidor de una mansión del barrio privado Fincas de San Vicente donde vivió la pareja hasta el momento en que decidieron separarse.

Fuente: LN

El abogado de Cirio, Claudio Caffarello, afirmó, de acuerdo al medio antes citado, que su defendida viene denunciando desde hace más de un año intentos de extorsión relacionadas con estas grabaciones.

Fuente: LN

Este caso comenzó en 2023 con el “yategate”, cuando se conocieron imágenes de Insaurralde acompañado por la modelo Sofía Clerici en Marbella, lo que disparó una investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que también incluye a Cirio.

Según la Agencia Noticias Argentinas, informes periodísticos y judiciales indicaron que el expediente también está analizando supuestas transferencias de dinero al exterior de parte de Cirio por cifras cercanas al medio millón de dólares, y operaciones financieras que podrían haber sido empleadas para justificar ingresos que no habrían sido declarados en su momento.

Fuente: LN

La nueva investigación de La Nación, junto a los siete videos que dio a conocer, suma nuevos elementos a la causa que seguramente serán tenidos en cuenta por el fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella.



HB