Se filtraron videos de Jésica Cirio con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Jésica Cirio y Martín Insaurralde vuelven a quedar en el centro de la escena judicial tras la difusión de una serie de videos inéditos que mostrarían millones de dólares guardados en bolsas de plástico dentro de la casa que ambos compartían durante su matrimonio. El material fue revelado por La Nación y podría adquirir relevancia en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exfuncionario bonaerense.

Según la publicación del medio, se trata de siete videos registrados en 2023. En las imágenes se observa a Jésica Cirio dentro de un vestidor, vestida con una remera que aparenta ser un pijama. Allí abre puertas del armario que, según se aprecia en las grabaciones, estaban cerradas con llave y luego revisa valijas y cajas donde se observan numerosos fajos de dólares, cubiertos parcialmente con prendas de vestir.

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El material habría sido filmado por la propia conductora, en la casa que compartía con Martín Insaurralde en el barrio Fincas de San Vicente. Las grabaciones habrían sido realizadas en la planta alta de la vivienda que la expareja tenía en el barrio Fincas de San Vicente, donde se encontraba el dormitorio principal junto a los vestidores individuales de ambos.

Qué se sabe sobre los videos y la investigación

La residencia, ubicada sobre un amplio lote en la zona sur del conurbano bonaerense, contaba con varias habitaciones, gimnasio, pileta con el escudo de Banfield, cancha de fútbol, quincho, paneles solares y dos cocheras cubiertas. Según se supo, el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacios de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde incluso se reflejaría Cirio mientras grababa los videos.

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La filtración se produce en el marco de la causa que investiga el patrimonio de Insaurralde, iniciada tras el escándalo del denominado "Yategate", cuando en 2023 se difundieron imágenes del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando por Marbella junto a Sofía Clerici, rodeado de lujos que derivaron en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En ese expediente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó en 2024 la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, quienes continúan siendo investigados.

El abogado de Cirio, Claudio Caffarello, confirmó a La Nación que desde hace un año y medio la conductora denuncia ser víctima de una maniobra de extorsión vinculada con esos videos. Según explicó el letrado, existe una denuncia radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 y un acta notarial que acredita que la modelo venía siendo amenazada con la difusión de ese material.

Además, el abogado sostuvo que, en caso de que las imágenes efectivamente correspondan a Cirio, "perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada". También recordó que, según consta en el expediente judicial, al momento de la separación la conductora le entregó 250.000 dólares a Insaurralde, un dato que, a su criterio, respaldaría el origen de ese dinero.

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Por su parte, Martín Insaurralde no respondió a las reiteradas consultas realizadas por los medios de comunicación.

La difusión de los videos también reavivó el interés por Elías Piccirillo, el segundo esposo de Cirio, actualmente con arresto domiciliario en otra causa judicial. El material habría comenzado a mencionarse públicamente cuando el periodista Diego Suárez afirmó haber visto las grabaciones luego de que se las mostrara Piccirillo. Hasta ahora, la existencia de esos registros era motivo de especulaciones, pero con su publicación el caso sumó mas pruebas, que serán utilizadas para la causa judicial.

RG