Bullrich busca modificar el acta de Labor Parlamentaria y exigir dos tercios para que puedan interpelar a Adorni

Patricia Bullrich buscará cerrar un acuerdo en el Senado con los bloques dialoguistas con el fin de retrasar nuevamente la interpelación a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, para la cual es necesario el respaldo de dos tercios de los legisladores.

Patricia Bullrich y Javier Milei

De esta forma, le remarcaron los voceros a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Gobierno alcanzaría su objetivo de postergar el interrogatorio al exvocero presidencial sobre su crecimiento patrimonial y que solo el 2 de julio presente un informe de gestión, momento en el cuál podría -o no- contestar las preguntas que le hagan los senadores sobre su declaración jurada.

Adorni se presentará ante el Senado el 2 de julio para dar su informe de gestión

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Los bloques opositores tienen entre 40 y 43 votos, pero no les alcanzan para llegar a los dos tercios que se exigen para la habilitación sobre tablas.

Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, había dicho que se podía tratar el proyecto sin dictamen, asegurando que alcanzaba con el respaldo de la mayoría absoluta de 37 legisladores para votar por la interpelación, pero debió dar marcha atrás por la presión del Gobierno.

Martín Menem

La postura de la senadora provocó cuestionamientos desde la Casa de Gobierno, y también de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien afirma que cualquier proyecto sin dictamen debe tener los dos tercios para poder ser tratado sobre tablas.

NA habló con fuentes parlamentarias quienes le indicaron que Bullrich habló con sus aliados para hacer una nueva reunión de Labor Parlamentaria entre el martes o miércoles de la próxima semana, a las 18 horas, para dejar establecido que esos pedidos, como no tienen dictamen, deben ser aprobados con los dos tercios.

Adorni se refugia en su informe ante el Senado mientras crece la presión sobre su continuidad en el cargo

En este momento, el objetivo del oficialismo es convencer a todos sus aliados antes de hacer el pedido formal para convocar una nueva reunión de Labor Parlamentaria, pero a cambio le ofrecen tratarlo en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Agustín Coto.

Los bloques que ya dieron su conformidad para respaldar la postura del oficialismo son la UCR, el PRO y Provincias Unidas, dijeron voceros a Noticias Argentinas.

Si el tema va a comisión la interpelación al jefe de Gabinete no se realizará hasta mediados del próximo mes, ya que el 9 y 10 de julio son feriados y el Congreso estará cerrado.

Manuel Adorni y su hermano Francisco

Se potencia el armado de Bullrich en Diputados

Martín Matzkin se hará cargo de la banca en la Cámara de Diputados que dejará el nuevo vocero presidencial, Adrián Raiver. De esta forma, se potenciará la presencia de Patricia Bullrich en el Congreso, porque el nuevo diputado nacional oficialista integra el armado político de la exministra de Seguridad y, además, como ella, proviene del PRO.

La entrada de Matzkin a la Cámara baja, donde deberá cumplir mandato hasta diciembre de 2029, será efectivo cuando Ravier renuncie oficialmente a su banca..