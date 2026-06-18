Causa Cuadernos: más pilotos declararon y dijeron que no vieron controles sobre valijas en vuelos a Santa Cruz

El avance de la Causa Cuadernos sumó este jueves nuevas declaraciones de pilotos y tripulantes de la flota presidencial que trabajaron durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los testigos declararon ante el Tribunal Oral Federal N°7 y aportaron detalles sobre la operatoria de los vuelos oficiales.

En total fueron citados ocho integrantes de la tripulación, quienes participaron en distintas tareas logísticas y de traslado en aeronaves presidenciales como el Tango 01 y el Tango 10. Según sus testimonios, ninguno pudo confirmar que las valijas trasladadas hacia la provincia de Santa Cruz hayan pasado por los controles habituales de seguridad aeroportuaria.

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Uno de los pilotos, identificado como Roberto Muller, aseguró que nunca observó revisiones de equipaje durante los vuelos oficiales y que, en varias ocasiones, los funcionarios descendían del helicóptero y cargaban directamente las valijas en la aeronave. En la misma línea, otro tripulante sostuvo que los controles con escáner eran “ocasionales” y no sistemáticos.

Por su parte, Gabriel Falaschi declaró que el equipaje era cargado por personal de Ceremonial de Presidencia, mientras que las pertenencias de la tripulación sí eran controladas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) antes de ser ubicadas en la bodega del avión. Otro testigo, Claudio Trerotola, afirmó que desconocía si existían controles sobre las valijas durante los traslados oficiales y relató tareas de entrega de material informativo en vuelos hacia El Calafate.

Hasta el momento, según los testimonios incorporados a la causa, ninguno de los pilotos pudo confirmar la realización de controles de rutina sobre el equipaje trasladado en vuelos presidenciales con destino al sur del país.

Las declaraciones se retomarán la próxima semana, cuando el tribunal vuelva a escuchar a nuevos testigos en el marco de la investigación judicial.

LB / EM