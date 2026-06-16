n otra jornada en el juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas, donde se acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de dirigir una asociación ilícita que desviaba fondos de la obra pública, el ex piloto del avión oficial Tango 10 detalló los movimientos aéreos entre Buenos Aires y Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Convocado por la fiscalía, José Javier Videla, también integrante de la Fuerza Aérea, recordó un viaje de Daniel Muñoz, entonces secretario de Néstor Kirchner, de Aeroparque a Río Gallegos, "solo, con una valija que no dejó que nadie toque”. Esto resultaba inusual ya que, según contó, lo común era que Muñoz viajara junto al presidente.

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“Muñóz viajó con una valija que la llevó adentro del avión porque no dejó que la pusiéramos en la bodega, era una valija para ir a bodega, mediana de 23 kilos. Eso me llamó la atención”, dijo Videla a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que integran el Tribunal Oral Federal 7. Muñoz falleció en 2016.

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Videal subrayó el celo con que Muñoz vigilaba su maleta. “El mecánico del avión le ofreció subir el equipaje pero Daniel Muñóz no quiso, lo colocó cerca de su asiento, no dejó que nadie toque el equipaje", relató. "Cuando llegamos a Río Gallegos, no bajó en el aeropuerto, sino en un extremo de la pista donde ingresaron dos o tres coches, lo buscaron, se fue y a la tarde volvimos a Buenos Aires”.

Esta narración se parece a otra escuchada la semana pasada de boca del piloto del Tango 01, Sergio Velázquez, quien evocó un viaje similar de Muñoz solo, "sin el presidente Kirchner”. En esa ocasión trasladó más valijas: “Dos o tres, con la particularidad que llevaban candado”. También eran viajes de ida y vuelta en el día. “Lo esperábamos y volvíamos. Yo lo hice unas tres veces. Se los esperaba dos o tres horas y había que traerlo de vuelta”.

El piloto del Tango 10 corroboró que llevaba los diarios a los Kirchner de Buenos Aires a Santa Cruz

En otro tramo de su declaración, José Javier Videla confirmó que los aviones presidenciales se usaron para trasladar “diarios, resumen periodístico y revistas cuando el matrimonio Kirchner estaba en el sur”, muchas veces sin pasajeros.

“Fuimos apoyo de los vuelos presidenciales y muchas veces trasladábamos la síntesis periodísticas y los diarios”, detalló Videla. Agregó que le entregaban “un sobre grande con todos los diarios y unas revistas, y volábamos a las 6 de la mañana hacia el sur, para estar apenas abría el aeropuerto de El Calafate como de Río Gallegos”.Y abundó: "Eso lo hacíamos el sábado o domingo y alguien de presidencia lo buscaba”.

Según Videla, las órdenes para esos vuelos llegaban firmadas por la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli. Ante una pregunta de la fiscalía, estimó que cada hora de vuelo tenía un costo de entre 2500 y 3000 dólares, mientras que cada viaje a Santa Cruz insumía dos horas con cincuenta minutos.

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