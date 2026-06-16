Claudio Fantini: “Se espera que el gobierno israelí vuelva a sabotear el entendimiento entre Irán y Estados Unidos”

El analista internacional, Claudio Fantini, en comunicación con Canal E, analizó la posible tregua entre Estados Unidos e Irán, el rol de Israel y las consecuencias geopolíticas del conflicto en Medio Oriente.

Claudio Fantini sostuvo que Israel podría intentar frenar las negociaciones: “Yo creo que lo que cabe esperar es que el gobierno que preside Benjamín Netanyahu vuelva a sabotear el entendimiento entre el régimen iraní y el gobierno que encabeza Donald Trump”.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos sería un primer paso hacia la paz

Asimismo, aclaró que el pacto todavía no es definitivo: “Es solamente un acuerdo para iniciar una negociación que debe conducir a lo que sería el verdadero acuerdo”. En ese contexto, describió la situación como “no guerra y no paz”.

Para Fantini, la dificultad principal es que los objetivos iniciales de la ofensiva no se alcanzaron: “Los objetivos que se planteó el gobierno israelí no están todavía ni cerca de haberse cumplido y, sin embargo, la energía política ya se le agotó a la administración Trump”.

El acuerdo no satisface las exigencias de Israel

Al analizar la postura israelí, explicó por qué Netanyahu rechazaría el entendimiento: “Para el gobierno de Israel el acuerdo es malo”. Según detalló, “nada se especifica ni siquiera se menciona respecto a los misiles balísticos de Irán”.

El entrevistado también señaló otro punto de conflicto: “Si tampoco menciona, como de hecho no está mencionado, el apoyo del régimen teocrático iraní a Hezbollah en el Líbano y a Hamás en la Franja de Gaza, es obvio que para el gobierno israelí este es un mal acuerdo”.

Respecto a la estrategia de Donald Trump, afirmó que el presidente estadounidense esperaba un resultado rápido: “En dos semanas, tres semanas a lo sumo esta guerra va a estar terminada con un triunfo total y completo”. Sin embargo, agregó: “No ha ocurrido una cosa ni la otra, por eso es que Trump está buscando esta salida de emergencia”.