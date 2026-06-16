Repercusiones del acuerdo entre Irán y Estados Unidos: “Ha sido una derrota humillante para los Estados Unidos”

El analista internacional, Patricio Giusto, dialogó con Canal E y evaluó que la tensión en Medio Oriente y la guerra entre Estados Unidos e Irán continúan generando repercusiones internacionales.

“Ha sido una derrota humillante para los Estados Unidos”, afirmó Patricio Giusto al analizar los últimos acontecimientos. Según explicó, “Estados Unidos inició una guerra el 28 de febrero, que hasta el día de hoy no sabemos bien las razones, los objetivos exactamente de esa guerra”.

La influencia de Israel detrás de los ataques de Estados Unidos a Irán

Asimismo, señaló que Israel tuvo objetivos definidos dentro del conflicto: “Claramente fue detrás de Israel, que sí tenía objetivos muy claros, una intención manifiesta de volver a arrastrar a los Estados Unidos para atacar a Irán”.

Sobre el posible acuerdo anunciado, Giusto cuestionó sus resultados: “Trump estaría firmando no solo eso, que sería el único logro, sino que estaría haciendo algunas concesiones que Irán no tenía previo al 28 de febrero”.

Cuánto influye la presencia de China en las negociaciones

Con respecto al peso de China en la negociación, destacó la influencia de Beijing en la región: “China tuvo un rol clave, China, vos sabés que acá quien estuvo mediando fue Pakistán, detrás de Pakistán está China”.

Para el entrevistado, la estrategia china fue diferente a la estadounidense: “Esa es una diplomacia mucho más silenciosa, no es el estilo obviamente de Estados Unidos, y que siempre ha privilegiado la estabilidad regional”.

Respecto a Rusia, consideró que también obtuvo beneficios estratégicos: “Obviamente que le conviene más desestabilización, le conviene que se distorsione el mercado petrolero, se prestó atención a lo que está pasando en Ucrania”. Y agregó: “Podemos decir también que ha sido uno de los beneficiados estratégicos de todo esto, por ahora”.