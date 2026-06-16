Miguel Ponce sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Muchos entienden que ha habido una suerte de jugada maestra de China"

La posible firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán abrió una nueva etapa en la política internacional y generó repercusiones que ya comienzan a sentirse en los mercados, la diplomacia y los bloques económicos. Para Miguel Ponce, especialista en Comercio Internacional y Comercio Exterior, el contexto actual refleja cambios profundos en el orden global.

El analista destacó el fuerte hermetismo que rodea al entendimiento impulsado por Donald Trump. "Suiza ha confirmado que el viernes se firmaría el acuerdo en Burgstock", señaló, al tiempo que remarcó que ni siquiera el Senado estadounidense conoce el contenido completo del documento. A pesar de ello, consideró que la noticia fue bien recibida por los mercados, especialmente por el impacto en el precio del petróleo.

"El petróleo al Brent está abajo de los 80 dólares y esto no ocurría desde marzo", explicó Ponce, al señalar que esta situación aporta una distensión temporal al escenario energético internacional.

China y los BRICS, los grandes ganadores del nuevo escenario

Según el especialista, uno de los principales efectos derivados del conflicto fue el fortalecimiento de China. "Muchos entienden que ha habido una suerte de jugada maestra de China", afirmó, al explicar que el gigante asiático utilizó la crisis para medir su capacidad de resistencia ante eventuales interrupciones en rutas estratégicas del comercio energético.

En ese sentido, destacó que Beijing logró reducir su dependencia inmediata del petróleo gracias a sus reservas estratégicas y a una menor demanda interna. Para Ponce, este factor fortalece la posición china en una eventual disputa económica global vinculada a la energía.

Paralelamente, observó un crecimiento de la influencia de los BRICS. "Empieza a crecer la influencia de los BRICS también como producto de la guerra", sostuvo, luego de que Bangladesh manifestara su intención de incorporarse al bloque. A su juicio, cada vez más países buscan alternativas al sistema financiero dominado por Occidente y al uso exclusivo del dólar en el comercio internacional.

La relación entre Trump e Israel y el impacto en Medio Oriente

Ponce también analizó las consecuencias políticas del acuerdo para Israel y Estados Unidos. "Se supone que queda muy deteriorado Israel", aseguró, al referirse a las diferencias públicas que comenzaron a surgir entre el gobierno israelí y la administración Trump.

Asimismo, consideró que el resultado del conflicto podría modificar las alianzas regionales tradicionales. "Países que anteriormente estaban alineados con los Estados Unidos hoy están pensando que a lo mejor tengan que volver a replantear la cosa", indicó.

Finalmente, vinculó estos cambios con situaciones simbólicas que hoy conviven con la agenda internacional, como el Mundial de Clubes y la participación de países involucrados en conflictos bélicos. "Es el mundo en el cual nada ya a esta altura puede sorprendernos", concluyó, sintetizando un escenario global marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de poderes.