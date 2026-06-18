Florencia Peña anunció en vivo la muerte del papá de Messi y luego pidió disculpas: “Me comí la curva”

La actriz Florencia Peña había anunciado la muerte del padre de Lionel Messi a través de su programa en LuzuTV, “El Show del Verano”. Sin embargo, al desmentirse la noticia, la conductora pidió disculpas: “Me comí la curva y me comí la fake news”.

Durante la mañana del jueves 18 de junio circularon una gran cantidad de rumores acerca del estado de salud de Jorge Messi y de su posible fallecimiento. No obstante, la familia del campeón del mundo publicó un comunicado en el que aclararon que, a pesar de atravesar una situación de salud, se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente".

Florencia Peña: el falso anuncio de la muerte de Jorge Messi

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El pedido de disculpas de Florencia Peña

Luego del comunicado emitido por la familia Messi, en el que desmintieron el fallecimiento del padre del capitán, Peña pidió disculpas púbicas y apuntó contra la producción de su programa. "Me lo tiraron por acá, yo no estaba mirando", sostuvo la actriz.

Polémica de Florencia Peña: la respuesta de Nicolás Occhiato

A raíz del grave error cometido por la conductora, Nicolás Occhiato, fundador de LuzuTV, pidió disculpas a través de sus redes sociales y afirmó que habrá sanciones fuertes al respecto. "lo que acaba de suceder al aire en Luzu me indigna igual que a todos ustedes", afirmó el conducto del programa "Nadie Dice Nada".

Las disculpas de Nico Occhiato a través de la red social X.

JSM