La familia Messi emitió un comunicado oficial ante los rumores sobre la salud del padre del futbolista

La histórica goleada de la Selección Argentina frente a Argelia dejó una imagen que recorrió el mundo: Lionel Messi convirtió tres goles, alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales y volvió a ser la gran figura del equipo en una noche inolvidable para el fútbol argentino. A pesar de ello, en medio de los rumores que circularon en las últimas horas sobre su entorno familiar, horas después el propio capitán reveló que atraviesa 'días complicados' por una situación vinculada a la salud de su padre, Jorge Messi, quien es un pilar fundamental en su vida.

Ante ese escenario, la familia del futbolista salió al cruce de las versiones que circularon recientemente y, a través de un comunicado oficial, confirmó que Jorge atraviesa un cuadro médico, aunque descartó la veracidad de los rumores difundidos en redes y algunos medios: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron.

Del mismo modo, el comunicado hace especial énfasis en el malestar de la familia ante el tratamiento mediático de la noticia. Con firmeza, el documento expresa: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

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Paralelamente, se aclaró que cualquier información oficial solo será validada si proviene directamente de sus canales correspondientes:"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

Luego, el escrito concluye con un pedido de mesura hacia los medios de comunicación y la opinión pública: "En momentos como éste, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

Así y todo, la familia agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas, solicitando que se preserve la intimidad durante este proceso, y adelantó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales.

Desmienten rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi

La ausencia de los padres de Lionel en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el pasado martes 16 —un hecho inusual, dado que suelen acompañarlo en cada compromiso—, encendió las alarmas. Al respecto, la periodista Mariana Brey contó el miércoles 17 en Bondi Live que había intercambiado mensajes con Celia, la madre del capitán, antes del inicio del torneo. “Hablé con Celia. Le mandé un mensaje. Estaba emocionada y me contestó al toque. Me dijo que estaban muy emocionados y disfrutando felices”, relató Brey, aunque señaló que la madre del futbolista se mantuvo hermética respecto a la salud de su marido.

MV/AF