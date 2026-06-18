Desmienten rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi

Durante toda la mañana de este jueves 18, circuló un fuerte rumor que afrmaba que el estado de salud de Jorge Messi se había agravado notablemente. Algunos periodistas deportivos, acreditados en el Mundial 2026 en Estados Unidos, llegaron a publicar en sus redes sociales una noticia que no estaba confirmada y luego borraron esos posteos. En Buenos Aires, conductores llegaron, incluso, a comentar la falsa noticia. Pero, fuentes cercanas a la familia Messi confirman que el padre del capitán de la Selección, sigue en estado delicado, pero estable.

Por otra parte, desde Rosario, la información fue categoricamente desmentida por uno de los periodistas más prestigioso de esa ciudad. Germán de los Santos informó en su cuenta de X que “Jorge Messi se está realizando un tratamiento en Bs As. El rumor es totalmente erróneo, por lo menos hasta las 13 horas”.

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Después del primer partido de la Selección argentina Lionel Messi contó que estaba atravesando una situación fuera de lo deportivo, que lo tenía angustiado. Horas más tarde se supo que su padre estaba atravesando una situación complicada de salud que despertó la preocupación de todos los argentinos.

El martes 16 sorprendió que no se vio a los padres de Lionel acompañándolo en el debut de Argentina en el Mundial 2026, como suelen hacerlo en cada uno de los partidos.

¿Cómo está el estado de salud de Jorge Messi?

Según se supo en las últimas horas, por información del periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el padre del futbolista arrastra un problema de salud bastante grave desde finales del año pasado, el cual reportó complicaciones severas durante los últimos días.

Durante el miércoles 17, en Bondi Live, Mariana Brey contó que habló con Celia, la mamá de la "Pulga" antes del debut de la Selección Argentina. "Hablé con Celia. Le mandé un mensaje. Estaba emocionada y me contestó al toque. Me dijo que estaban muy emocionados y disfrutando felices", contó Mariana Brey sobre su charla con la mamá de Messi, pero se mantuvo hermética respecto de la salud de su marido.

"Fue una semana muy difícil por cuestiones totalmente ajenas a lo deportivo", expresó Lionel Messi en la zona mixta luego del partido frente a Argelia, en el Mundial 2026. Aunque evitó dar detalles sobre el estado de salud de su padre, el capitán de la Selección dejó en evidencia el duro momento personal que atravesaba.

En ese mismo sentido, el rosarino agradeció públicamente el acompañamiento que recibió durante la concentración. "Quiero agradecerles a mis compañeros y al cuerpo técnico porque estuvieron conmigo en todo momento", señaló, en referencia al respaldo que le brindó el plantel conducido por Lionel Scaloni mientras afrontaba la delicada situación familiar.

Mientras tanto, la familia Messi mantiene un estricto hermetismo sobre la situación pero publicaron un comunicado en el que desmintieron los rumores y aclararon que sigue evolucionando favorablemente.

RG