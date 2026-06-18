Mayans señaló que Adorni "ya no tiene la confianza del Congreso" y Bullrich dijo que no tiene "nada que cuestionarle al presidente"

Se complicó la situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, porque avanza la interpelación y moción de censura en su contra que podría forzarlo a dejar su puesto. José Mayans, de Unión por la Patria, remarcó que el funcionario ya no tiene la confianza del Congreso, mientras que la oficialista Patricia Bullrich dijo que no tiene nada que cuestionarle al Presidente, en referencia al férreo apoyo de Javier Milei al exvocero.

Manuel Adorni

El primero en hablar fue Mayans, quien entrevistado por A24, remarcó que “pediremos interpelación y moción de censura”. Y luego agregó: “Lo vamos a escuchar al jefe de Gabinete, pero nosotros consideramos que incurrió en varios delitos. Se llegó a un acuerdo que se va a pedir una interpelación, la moción de censura se va a votar el próximo jueves para que el 2 venga”.

Y remarcó: "No hay nadie que esté dispuesto a hacerle ningún tipo de pregunta. Que venga a responder sobre la cuestión de lo que malinformó en Diputados".

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El legislador aseguró: “Es una persona que ya no tiene la confianza del Parlamento y tiene que venir a responder por los delitos que cometió como funcionario público. A partir de ahí se va a hacer la interpelación, moción de censura y, muy posiblemente, la separación del cargo”.

Mayans cerró la entrevista afirmando: “Tenemos absolutas dudas con lo que presentó, diciendo que estaba todo declarado y que no tenía ningún inconveniente, y después las explicaciones que dio con el tema del pendrive. Una persona que declaró 11 millones y ahora tiene una declaración jurada de 956.000 millones. Un crecimiento totalmente desmedido”.

Fuente: A24

Las declaraciones de Patricia Bullrich sobre Adorni

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reconoció ante A24 que “mañana no va a haber sesión. El día 25 va a haber una sesión donde los bloques opositores por mayoría han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”.

Cuando la consultaron por la interpelación a Manuel Adorni, reconoció: “Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría tendría una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura. Fue un acuerdo, porque se levantó la sesión de mañana”.

Bullrich, que había cuestionado al jefe de Gabinete por su declaración jurada, aunque luego el propio Javier Milei salió a defenderlo, afirmó: “Informaré al Poder Ejecutivo de estas circunstancias, de lo que está sucediendo y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques. Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo (para que despida a Adorni). Acá somos minoría. Entonces no tenemos fuerza suficiente para imponer los temas”.

El Senado postergó una semana la interpelación a Adorni

Y afirmó que “el Presidente considera que Adorni no mintió o considera que dio una explicación razonable. Nada que cuestionarle al Presidente de la nación”.

Adorni está siendo fuertemente atacado desde que se conocieron detalles sobre su declaración jurada patrimonial y, especialmente, tras las explicaciones que dio sobre sus ahorros y el medio millón de dólares que, aseguró, ganó invirtiendo en bitcoins.

En ese contexto, diferentes sectores de la oposición impulsaron proyectos para interpelarlo en el Congreso y exigir mayores detalles sobre su crecimiento patrimonial.