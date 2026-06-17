El Senado postergó una semana la interpelación a Adorni

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, logró acordar con la oposición dialoguista trasladar la sesión al 25 de junio. La postergación le otorga al presidente Javier Milei una semana adicional para definir el futuro del jefe de Gabinete, mientras la Cámara alta avanza con una eventual citación para el 2 de julio.

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