Causa Adorni: investigan si una empleada estatal facturó una compra para la casa del jefe de Gabinete por más de $8 millones

La situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, y su esposa, Bettina Angeletti, se complicó luego que el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó realizar una serie de investigación por gastos que no encajan con las declaraciones juradas hechas por el matrimonio. En ese contexto, en el peritaje que se le hizo a un teléfono que se secuestró en la causa, se encontró una factura realizada en junio del año pasado de la firma Rosen The Store, que se especializa muebles y colchones de alta gama, por $8.183.303,25, a nombre de Gisela Kocsis.

De acuerdo a El Disenso, el magistrado mandó un oficio a la compañía para definir quién pagó esta factura, de qué manera se abonó y, especialmente, donde se entregó lo comprado.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti

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La factura a nombre de una de sus empleadas que complicaría a Adorni

Según el medio antes citado, que realizó una investigación al respecto, Gisela Kocsis es una empleada que responde directamente a Adorni, y agrega que la función de esta mujer, supuestamente, es recibir y acompañar, en Casa Rosada, a los visitantes “más sensibles” de jefatura de Gabinete, por ejemplo, la escribana Adriana Mónica Nechevenko y Pablo Martín Feijóo, el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento en Caballito al exvocero presidencial.

Infobae asegura que Kocsis cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde el año 2011, y agrega que en marzo de 2025 trabajaba como secretaria privada en la vocería que encabezaba Adorni.

Por su parte, el periodista Emiliano Russo, de Clarín, escribió en su cuenta de X que Kocsis "es de planta y la que coordinaba los offs con el entonces vocero. Tuve solo uno en 2024 que terminó con Adorni abriéndome la puerta y diciendo canchero una suerte de advertencia sobre lo que decía de él en la Sala de Periodistas".

Caso Adorni: el fiscal Pollicita profundiza la pesquisa patrimonial y pone la lupa sobre una propiedad en Indio Cuá

En este contexto, Pollicita trata de definir si los empleados más cercanos al jefe de Gabinete fueron usados para ocultar los gastos que Adorni y su mujer no podían mencionar en sus declaraciones juradas.

Según El Disenso la investigación del fiscal sobre la factura de Kocsis está relacionada con otra solicitud del magistrado: pedir un informe detallado al barrio Indio Cuá Golf Club sobre las entradas y salidas al lugar de personas y empresas que hayan entregado materiales o realizado tareas de mantenimiento o reforma en el Lote 380, propiedad del jefe de Gabinete, entre noviembre del año 2024 y agosto del año 2025. Este periodo comprende la fecha que aparece en el documento a nombre de la empleada.

También existe un pedido a la administración de Fincas de Iraola 2 para constatar si Silvia Pais, la mamá del Jefe de Gabinete, vive realmente ahí y de qué manera realiza sus pagos.

Manuel Adorni y Javier Milei

Más medidas ordenadas por el fiscal Pollicita en el caso Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita implementó este miércoles 17 de junio más medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. El objetivo es reconstruir el historia laboral y económico del funcionario y también de su esposa, Bettina Angeletti, para comprobar posibles inconsistencias en las declaraciones juradas que presentaron.

El magistrado le pidió a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina desde 2012, y solicitó que la ANSES muestre los recibos de sueldo del exvocero y su pareja.

El fiscal también estudia la información relacionada al patrimonio de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete que actualmente es diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) .

La coartada de los bitcoins se debilita y Manuel Adorni se queda cada vez más solo

Las líneas centrales de investigación incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones usando critpomonedas y la herencia familiar luego que el jefe de Gabinete asegurara que, tras la muerte de su progenitor Jorge Adorni en 2002, halló una importante cifra en dólares en la casa familiar gracias a la cual pudo invertir en bitcoins hasta obtener más de medio millón de dólares.

En la declaración jurada de 2024, Adorni dijo haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente aumentó esa cifra a $73 millones.

Bettina Angeletti

Además, la fiscalía estudia todos los vuelos realizados por el jefe de Gabinete y su familia y la adquisición de propiedades no declaradas.

HM/DCQ