miércoles 17 de junio de 2026
POLITICA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Caso Adorni: el fiscal Pollicita profundiza la pesquisa patrimonial y pone la lupa sobre una propiedad en Indio Cuá

El fiscal federal solicitó información sobre obras y movimientos realizados en una vivienda del country Indio Cuá, además de requerir datos sobre antecedentes laborales de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. También pidió documentación vinculada a una compra millonaria detectada en la investigación.

Casa de adorni en el Country Indio Cuá 04052026
Casa de adorni en el Country Indio Cuá | CeDoc
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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva serie de medidas para avanzar en la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Entre los pedidos más relevantes figura un requerimiento de información sobre obras, reformas y movimientos registrados en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club.

La decisión quedó formalizada a través de una resolución en la que el fiscal dispuso distintos oficios dirigidos a organismos públicos, empresas privadas y administraciones de barrios cerrados con el objetivo de profundizar diferentes líneas de investigación relacionadas con el patrimonio del funcionario.

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Uno de los ejes de la pesquisa apunta a reconstruir los gastos vinculados a una vivienda identificada como el lote 380 de Indio Cuá. Para ello, Pollicita solicitó registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de logística que hayan realizado trabajos o entregado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

La información requerida busca determinar si durante ese período se realizaron reformas, tareas de acondicionamiento, compras de materiales de construcción, amoblamiento u otras inversiones que puedan ser relevantes para la investigación.

Investigación sobre antecedentes laborales

El fiscal también puso el foco en la actividad laboral de Adorni y de su esposa. En ese sentido, requirió información sobre posibles vínculos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

La solicitud alcanza al período comprendido entre 2017 y 2023 para el jefe de Gabinete y entre 2018 y 2023 para Angeletti. En caso de existir contrataciones o tareas remuneradas, se pidió documentación sobre designaciones, funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.

Otra de las medidas impulsadas por Pollicita apunta a obtener información de una causa judicial que investiga presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, y otra persona.

El fiscal solicitó una certificación detallada del expediente para conocer los hechos investigados, los bienes involucrados, movimientos de dinero y eventuales referencias a patrimonio familiar que pudieran resultar de interés para la causa actual.

Una compra de más de $8 millones bajo análisis

La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada tras el análisis de un teléfono celular incorporado al expediente.

Pollicita requirió información a la empresa Rosen The Store sobre una factura emitida en junio de 2025 por más de $8 millones a nombre de Gisela Kocsis. El pedido incluye detalles sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien realizó la compra, el domicilio donde fueron entregados los productos y toda la documentación respaldatoria de la operación.

El objetivo es determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos y establecer si la transacción guarda relación con los hechos investigados.

Pedido de información sobre familiares

Además, el fiscal solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre de Manuel Adorni, reside en ese barrio privado.

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En caso de confirmarse su residencia, se pidió documentación sobre la modalidad de ocupación del inmueble, contratos de alquiler, comprobantes de pago de expensas y cualquier otro dato que permita reconstruir la situación habitacional vinculada a la propiedad.

Con estas nuevas medidas, la fiscalía busca ampliar la información disponible sobre movimientos patrimoniales, ingresos y gastos relacionados con el entorno familiar del jefe de Gabinete, en una causa que continúa sumando elementos de análisis para determinar el origen y la evolución de los bienes bajo investigación.

LB

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