Caso Adorni: el fiscal Pollicita profundiza la pesquisa patrimonial y pone la lupa sobre una propiedad en Indio Cuá

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una nueva serie de medidas para avanzar en la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Julieta Angeletti. Entre los pedidos más relevantes figura un requerimiento de información sobre obras, reformas y movimientos registrados en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club.

La decisión quedó formalizada a través de una resolución en la que el fiscal dispuso distintos oficios dirigidos a organismos públicos, empresas privadas y administraciones de barrios cerrados con el objetivo de profundizar diferentes líneas de investigación relacionadas con el patrimonio del funcionario.

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Uno de los ejes de la pesquisa apunta a reconstruir los gastos vinculados a una vivienda identificada como el lote 380 de Indio Cuá. Para ello, Pollicita solicitó registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de logística que hayan realizado trabajos o entregado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

La información requerida busca determinar si durante ese período se realizaron reformas, tareas de acondicionamiento, compras de materiales de construcción, amoblamiento u otras inversiones que puedan ser relevantes para la investigación.

Investigación sobre antecedentes laborales

El fiscal también puso el foco en la actividad laboral de Adorni y de su esposa. En ese sentido, requirió información sobre posibles vínculos con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

La solicitud alcanza al período comprendido entre 2017 y 2023 para el jefe de Gabinete y entre 2018 y 2023 para Angeletti. En caso de existir contrataciones o tareas remuneradas, se pidió documentación sobre designaciones, funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.

Otra de las medidas impulsadas por Pollicita apunta a obtener información de una causa judicial que investiga presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, y otra persona.

El fiscal solicitó una certificación detallada del expediente para conocer los hechos investigados, los bienes involucrados, movimientos de dinero y eventuales referencias a patrimonio familiar que pudieran resultar de interés para la causa actual.

Una compra de más de $8 millones bajo análisis

La investigación también avanzó sobre una operación comercial detectada tras el análisis de un teléfono celular incorporado al expediente.

Pollicita requirió información a la empresa Rosen The Store sobre una factura emitida en junio de 2025 por más de $8 millones a nombre de Gisela Kocsis. El pedido incluye detalles sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien realizó la compra, el domicilio donde fueron entregados los productos y toda la documentación respaldatoria de la operación.

El objetivo es determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos y establecer si la transacción guarda relación con los hechos investigados.

Pedido de información sobre familiares

Además, el fiscal solicitó a la administración de Fincas de Iraola 2 que informe si Silvia Pais, madre de Manuel Adorni, reside en ese barrio privado.

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En caso de confirmarse su residencia, se pidió documentación sobre la modalidad de ocupación del inmueble, contratos de alquiler, comprobantes de pago de expensas y cualquier otro dato que permita reconstruir la situación habitacional vinculada a la propiedad.

Con estas nuevas medidas, la fiscalía busca ampliar la información disponible sobre movimientos patrimoniales, ingresos y gastos relacionados con el entorno familiar del jefe de Gabinete, en una causa que continúa sumando elementos de análisis para determinar el origen y la evolución de los bienes bajo investigación.

LB