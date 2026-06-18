En "QR!" hablaron acerca de la corrupción y aseguraron que “Adorni es un poroto” frente a otros escándalos

La periodista Irina Hauser aseguró en el programa “QR!”, de Canal E, que las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios cercanos al Gobierno de Javier Milei revelan una trama mucho más amplia que los cuestionamientos que hoy enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante una entrevista con Pablo Caruso, sostuvo que el funcionario representa apenas una pequeña parte de una serie de expedientes que avanzan en la Justicia.

“Adorni es un poroto”, resumió Hauser al comparar la causa que investiga la evolución patrimonial del funcionario con otros casos de presunta corrupción que, según explicó, manejan montos considerablemente superiores.

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La periodista puso el foco en el escándalo de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei y que terminó envuelta en denuncias por presunta estafa. Según recordó, existen informes que calculan pérdidas por más de 280 millones de dólares para quienes invirtieron en el proyecto.

Además, señaló que la investigación todavía busca determinar quiénes se beneficiaron económicamente con la operación y recordó que en distintas presentaciones judiciales aparecieron referencias a pagos millonarios y transferencias vinculadas a operadores cercanos al entorno libertario.

Comparaciones con otras causas

Durante la entrevista, Hauser también mencionó la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se analizan compras de medicamentos e insumos con posibles sobreprecios.

Según explicó, las cifras bajo análisis alcanzan decenas de miles de millones de pesos y forman parte de expedientes que involucran contrataciones destinadas a sectores vulnerables de la población.

La periodista también recordó el caso del exfuncionario Facundo Leal, vinculado a investigaciones relacionadas con ARSAT y organismos del área de transporte, donde se secuestraron millones de dólares en efectivo durante distintos procedimientos judiciales.

Para Hauser, estos expedientes muestran una dimensión mucho mayor que la discusión sobre el patrimonio de Adorni. “Cuando se observan todos los casos en conjunto aparece un modelo que va mucho más allá de un funcionario puntual”, sostuvo.

El vínculo entre corrupción y desregulación

Otro de los ejes del análisis giró en torno a las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. Según planteó la periodista, existe una lógica que busca flexibilizar controles y reducir mecanismos de supervisión estatal.

En ese contexto, vinculó las medidas económicas impulsadas por el oficialismo con una visión que, a su criterio, favorece la circulación de dinero sin demasiadas exigencias regulatorias.

Hauser también cuestionó las recientes modificaciones impulsadas por el Ejecutivo en materia judicial y advirtió sobre los cambios en los mecanismos de designación de magistrados.

La causa $LIBRA y la estrategia judicial

En otro tramo de la entrevista, la periodista se refirió a los movimientos defensivos que se observan en la causa $LIBRA. Según explicó, algunos de los involucrados buscan desacreditar la figura de la estafa bajo el argumento de que los inversores conocían los riesgos de la operación.

Para Hauser, esa postura coincide con declaraciones realizadas anteriormente por el propio Milei y forma parte de una estrategia orientada a limitar el avance de las investigaciones judiciales.

“Hay una idea de autorregulación donde cada uno debería hacerse cargo de las pérdidas”, explicó durante el programa.

Las sospechas sobre el Poder Judicial

La periodista también se mostró crítica respecto de la relación entre algunos funcionarios del Gobierno y sectores de la Justicia.

En ese sentido, señaló que determinadas decisiones oficiales alimentan cuestionamientos sobre la independencia judicial, especialmente en un contexto donde avanzan causas sensibles que involucran a figuras cercanas al oficialismo.

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Para Hauser, la acumulación de expedientes, denuncias y controversias judiciales configura un escenario que excede los casos individuales y abre interrogantes sobre el funcionamiento institucional durante la actual gestión.

LB