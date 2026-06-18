Milei, el dilema de Adorni y las enseñanzas de George Kennan

Cuenta un reconocido analista de política internacional: en su testimonio ante un comité del Senado sobre la guerra de Vietnam, el diplomático George Kennan advirtió en 1966 que sería menos gravoso para los Estados Unidos reconocer su fallo en el sudeste asíático que seguir perseverando en el error.

Kennan es el autor del famoso “telegrama” enviado veinte años antes desde Moscú al Departamento de Estado, en el que anticipó los términos en los que EE.UU libraría la Guerra Fría contra la Unión Soviética (aunque con el tiempo él mismo revirtió su teoría). Su declaración ante el Senado sobre Vietnam dice textualmente: “Se gana más respeto en la opinión pública mundial mediante la liquidación resuelta y valiente de posturas erróneas, que mediante la búsqueda obstinada de objetivos extravagantes y poco prometedores”.

La sentencia de Kennan es de una extraordinaria vigencia y en algún sentido explica el oscuro acuerdo al que debió llegar EE.UU. con el régimen teocrático de Irán para poner fin a la guerra de cuatros meses en Oriente Medio. Los términos del entendimiento se conocerán este viernes, aunque nada es seguro en el pantano iraní. Pero nadie duda de que, hasta donde se ha podido ver, representan una derrota para Donald Trump (ver el editorial de The New York Times del martes último).

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Pero desviémonos de la tragedia en Oriente Medio: el razonamiento de Kennan aplica también a las novedades del caso Adorni en la Argentina.

Desde hace también cuatro meses, el presidente Javier Milei ha venido sosteniendo a su jefe de Gabinete con una determinación que escapa a lo racional, con un costo aún no precisado para su propia reputación (en su propio electorado, donde aún la conserva). Ayer, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado) logró el apoyo de la oposición amiga para postergar hasta una semana la sesión que este jueves podría haber sellado la suerte de Adorni. No fue sin una trabajosa y tensa negociación con los jefes de bloque, en la reunión de Labor Parlamentaria.

La oposición tenía previsto debatir hoy en el recinto un pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, investigado en la justicia por enriquecimiento ilícito. Ya no sólo se trata de que el relato que ha venido desplegando Adorni sobre su situación patrimonial resulta inconsistente e inverosímil: durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de finales de abril, Adorni mintió.

En esa ocasión, ante una pregunta de los diputados de la oposición el jefe de Gabinete aseguró: "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna". En su declaración jurada de 2025 y las rectificadas de 2023 y 2024 presentadas ante la Oficina, reconoció en cambio que desde hace años mantiene oculto más de medio millón de dólares. Esa misma versión dio en durante una entrevista con un canal de noticias.

En las últimas horas el fiscal Guillermo Marijuán pidió que se indague a Francisco Adorni, hermano del ministro coordinador, en la causa paralela que lo investiga por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. Ex funcionario nacional y actual diputado de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el menor de los Adorni también enmendó su declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y sumó tenencias en efectivo presuntamente provenientes de la herencia de su padre.

Adorni Manuel tiene previsto presentarse ante la Cámara alta el próximo 2 de julio para cumplir con el informe regular de gestión. De prosperar los proyectos para su interpelación, ese mismo día, deberá previamente responder a las preguntas de los senadores sobre el crecimiento exponencial de su patrimonio y otras singularidades que revelan su estilo de vida desde que llegó a la función pública.

¿Qué va a hacer Milei con Adorni durante el tiempo de gracia que le ofrecieron sus aliados?

La decisión de los bloques dialoguistas en el Senado supone un emplazamiento al Presidente para que se deshaga de Adorni, aunque le ofrece al mismo tiempo a Milei que pague un costo menor que el implicaría la apertura del proceso de destitución en el Congreso que dispone la Constitución. Cosa que no ha ocurrido bajo ningún gobierno desde que la reforma de 1994 instituyó el cargo de ministro coordinador.

Las crónicas de Gobierno coinciden en que el jefe de Gabinete concurrirá este sábado a Rosario en compañía del Presidente para el tradicional acto por el Día de la Bandera. Será también la reaparición pública de Milei después de su expresivo repliegue tras las últimas declaraciones de Adorni. Declaraciones que hicieron descender un escalón más profundo la menesterosa credibilidad del jefe de los ministros.

Milei tiene por delante una decisión que recuerda el aserto de George Kennan con el que abre esta nota. La permanencia de Adorni en el Gobierno significa la perseverancia en el error. Contra el consejo de todos, e igual que Trump en la guerra de Irán, Milei lleva cuatro meses de desgaste producto de una obstinación inexplicable. Las consecuencias en la política y la economía de su parálisis aún son desconocidas.

Patricia Bullrich, cultora del realismo en política, le abrió al Presidente una inesperada puerta de salida.

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