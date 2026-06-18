Frente al principio de acuerdo diplomático entre EEUU e Irán, es momento de plantear algunas conclusiones preliminares de lo que ha sido esta guerra absurda y destructiva que, para colmo, todavía está lejos de concluir.

Dejando de lado cualquier tipo de eufemismo: EEUU fue humillado militarmente por Irán, que ahora está logrando por la vía de esta negociación mucho más de lo que tenía antes del 28 de febrero. Aunque cueste creerlo, la mayor potencia militar del mundo sucumbió ante los drones de la decadente teocracia iraní.

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: cuáles son los 14 puntos del borrador para ponerle fin a la guerra

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La incursión estadounidense en Irán fue una mezcla fatídica de improvisación, prepotencia e ilegalidad. De espaldas al Congreso estadounidense, un Trump carente de estrategia terminó reduciendo a su país al rol de peón en el ajedrez personal de Benjamín Netanyahu. Sucede que el líder israelí sí tenía objetivos bien claros y, en gran medida, puede decirse que logró concretarlos.

Una derrota humillante que deja a EEUU muy debilitado

EEUU e Irán firmaron un documento de 14 puntos bajo el auspicio del mediador Pakistán (o sea, China). El régimen iraní ha obtenido concesiones impensadas previo a la guerra, como ser: poder mantener su statu quo nuclear, beneficiarse con la liberación de sanciones económicas y recibir un fondo de USD 300.000 millones, que no está claro aún cómo se financiará. Irán se compromete a no desarrollar una bomba nuclear, algo a lo que ya se había comprometido antes. También acordó liberar el estrecho de Ormuz, que por supuesto ya estaba perfectamente abierto previo a la guerra.

Es momento de recordar el acuerdo logrado en la era de Barack Obama, en 2015, que Trump tan duramente denostó. Aquel entendimiento era mucho mejor que esto. Y sin el tremendo costo material y humanitario de una guerra.

Trump defendió el acuerdo con Irán y lanzó una dura advertencia

Previo al 28 de febrero, Irán estaba negociando en Roma desde una posición de extrema debilidad. Pero gracias a Trump y Netanyahu el régimen no sólo que no ha colapsado, sino que se renovó y ahora emerge fortalecido tras esta victoria diplomática, con un liderazgo mucho más duro y antagonista hacia sus agresores. Este mero dato es garantía cierta de que, más allá de lo que haga EEUU de ahora en más en la región, el conflicto está destinado a continuar.

El acuerdo prevé una ventana de 60 días de tregua para seguir discutiendo los temas más críticos, como ser el programa nuclear iraní y el destino de las reservas de uranio enriquecido. En principio, Irán podrá mantener ese estratégico activo, que considera vital para su supervivencia. Una de las grandes revelaciones de esta guerra es que la tan celebrada operación “Martillo de Medianoche” del año pasado fue un fracaso. Ni aquella operación ni tampoco estos tres meses de guerra pudieron desarticular el poderío misilístico de Irán ni tampoco afectar significativamente los pilares de su programa nuclear.

Lo que ahora es presentado por muchos analistas como una salida decorosa para EEUU no lo es. Trump será recordado, entre otras cosas, por ser el presidente que mendigó de manera lastimosa un premio Nobel de la Paz mientras conducía a su país hacia la peor derrota de la historia estadounidense después de Vietnam. Y justo en el año del 250° aniversario de la Independencia.

Estas negociaciones tampoco representan una salida clara para un Trump cada día más urgido por las presiones de su agenda política y económica doméstica. Netanyahu ya dijo que no avala los términos negociados, ni piensa retroceder de las posiciones que ocupó en el Líbano. Allí dejó un tendal de al menos 3.800 muertos y cientos de miles de desplazados cuyas viviendas fueron reducidas a escombros. Tampoco piensa ceder en Gaza, donde el panorama humanitario es muchísimo peor. Netanyahu jamás respondió a la voluntad de Trump. Siempre fue exactamente al revés y esta guerra ha reafirmado esa presunción.

Trump, Netanyahu y el presidente de la República Islámica de Irán, Masud Pezeshkián

Netanyahu defendió el acuerdo con Irán y confirmó que buscará su reelección

A modo de síntesis: El régimen iraní no cayó y está emergiendo un nuevo liderazgo fortalecido. Tampoco hubo levantamiento popular y se percibe un aumento del rechazo en toda la región hacia EEUU e Israel. Las capacidades militares de Irán fueron diezmadas, pero así y todo pudo sostener una guerra de igual a igual frente a la mayor potencia militar del mundo y su principal aliado regional. El prestigio y el liderazgo internacional estadounidense quedaron seriamente afectados por las impericias de Trump en esta aventura inexplicable. Los socios europeos de la OTAN le dieron la espalda a EEUU.

Por su parte, las monarquías del Golfo comprobaron de la peor manera que EEUU no puede garantizar su seguridad frente a Irán en el juego estratégico de Ormuz. Finalmente, no hay dudas que los israelíes ahora viven en un país más aislado de sus históricos aliados de Occidente y mucho más inseguro que antes.

Podría ser perfectamente el guion de una comedia negra, pero no lo es: La realidad es que EEUU apenas estaría logrando en esta negociación la reapertura de un estrecho que ya estaba abierto antes de la guerra. Y ni siquiera hay garantías ciertas de que eso pueda sostenerse en el tiempo. Probablemente, el estatus quo previo sea irrecuperable. Las percepciones de cada actor involucrado ya no serán las mismas. La región ha cambiado para siempre.

“El presidente Trump perdió esta guerra”, dura editorial del New York Times

El balance parcial de esta guerra es una tragedia que costó miles de vidas, billones de dólares dilapidados de los contribuyentes estadounidenses, destrucción incalculable de infraestructura en la región y una inédita crisis petrolera global. ¿Y todo ello para qué? Imagino a las 168 niñas masacradas por un Tomahawk estadounidense en su escuela de Minab haciéndose esa pregunta.

Patricio Giusto es analista internacional, consultor político y docente universitario