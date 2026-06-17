Trump defendió el acuerdo con Irán y lanzó una dura advertencia

Este miércoles 17, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el acuerdo alcanzado con Irán, al que calificó como un paso decisivo para estabilizar Medio Oriente, aunque dejó en claro que su administración no descarta retomar los ataques militares si Teherán incumple los compromisos asumidos.

Durante una conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7, el mandatario aseguró que el entendimiento evitó una "catástrofe económica" que, según afirmó, podía haber impactado sobre el comercio mundial, el abastecimiento energético y los mercados internacionales.

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El memorando de entendimiento, que será formalizado en los próximos días en Suiza, establece una extensión del alto el fuego por 60 días, la reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito marítimo, el alivio gradual de sanciones económicas y un amplio programa de asistencia destinado a la recuperación económica iraní. Como contrapartida, Irán reafirmó su compromiso de no desarrollar armas nucleares y aceptó avanzar en nuevas negociaciones bajo supervisión internacional.

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No obstante, Trump advirtió que el acuerdo no implica un cheque en blanco para el régimen iraní. "Si no cumplen, volveremos", sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar, dejando abierta la puerta a reanudar las operaciones si considera que Teherán viola lo pactado.

Un acuerdo con concesiones

El texto preliminar contempla el levantamiento progresivo de sanciones, la reactivación de las exportaciones petroleras iraníes y un plan de reconstrucción económica estimado en 300.000 millones de dólares, aunque buena parte de esos beneficios quedará condicionada al cumplimiento de las obligaciones nucleares por parte de Irán.

A cambio, el gobierno iraní deberá permitir inspecciones internacionales, avanzar en la reducción de su material nuclear enriquecido y participar de una negociación definitiva durante los próximos 60 días, que buscará transformar este memorando en un acuerdo permanente.

Los líderes del G7 respaldaron el entendimiento por considerar que reduce el riesgo de una escalada regional, aunque remarcaron que persisten las preocupaciones sobre el programa nuclear iraní y la influencia de Teherán en distintos conflictos de Medio Oriente.

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Al mismo tiempo, el acuerdo recibió críticas tanto en Estados Unidos como en Israel. Sus detractores sostienen que concede importantes beneficios económicos a Irán sin resolver cuestiones centrales, como su programa de misiles balísticos o el respaldo a organizaciones aliadas en la región. También cuestionan que varias de las sanciones comiencen a flexibilizarse antes de que exista una verificación completa del cumplimiento iraní.

Pese a esas objeciones, Trump insistió en que el pacto representa la mejor alternativa para evitar una nueva guerra de gran escala y defendió la estrategia de combinar presión militar con negociación diplomática. Sin embargo, dejó en claro que la continuidad del acuerdo dependerá exclusivamente del comportamiento de Irán durante las próximas semanas.

RG