Estados Unidos: crece la fiebre por el fútbol y Trump busca capitalizar el deporte como herramienta política

A medida que avanza el Mundial, Estados Unidos comienza a experimentar un creciente entusiasmo por el fútbol, un fenómeno que inicialmente parecía difícil de consolidar. Según explicó Henrik Rehbinder, el interés del público local era moderado antes del inicio del torneo, pero algunos factores comenzaron a modificar esa tendencia.

"Desde el principio se vio que el Mundial, el interés acá era mediano", señaló el analista, quien remarcó que menos de la mitad de los estadounidenses manifestaban interés por la competencia. Sin embargo, aseguró que el panorama cambió rápidamente tras los primeros resultados deportivos.

"Se está dando vuelta a esto todo", afirmó, al destacar que las entradas que inicialmente no lograban venderse comenzaron a agotarse y que el triunfo de la selección estadounidense impulsó significativamente la atención del público.

Rehbinder destacó además el impacto televisivo del torneo. "Los ratings de ese partido entre Estados Unidos y Paraguay fue de 27 millones en Estados Unidos en tres canales", explicó, subrayando que la audiencia superó incluso a las finales de la NBA y del béisbol.

Los Ángeles vive un Mundial multicultural

El especialista sostuvo que ciudades como Los Ángeles presentan una realidad diferente al promedio estadounidense debido a su diversidad cultural. Allí, numerosas comunidades inmigrantes convierten a varias selecciones en verdaderos equipos locales. "Acá hay una comunidad de prácticamente medio millón de iraníes", ejemplificó, al explicar por qué algunos partidos generan una atmósfera similar a la de un país anfitrión.

Asimismo, destacó la proliferación de espacios públicos donde los aficionados siguen los encuentros. "Hay una fiebre, poco a poco", resumió Rehbinder, quien consideró que la cantidad de goles y la competitividad del torneo contribuyeron a despertar el interés de nuevos espectadores.

Pese al crecimiento de la pasión futbolera, advirtió que los elevados costos de entradas y hospedajes continúan siendo un obstáculo para muchos aficionados.

Trump, negocios, UFC y nuevas polémicas

Consultado sobre la reciente celebración impulsada por Donald Trump alrededor de un evento de UFC, Kravinder afirmó que el expresidente mantiene una estrategia que combina política, espectáculo y negocios. "Esta famosa pelea es un negocio para Trump también", aseguró. Según explicó, Trump no solo facilitó espacios para la organización del evento, sino que además mantiene intereses económicos vinculados a la compañía y a la comercialización de productos conmemorativos.

El analista sostuvo que el objetivo político es recuperar apoyo entre determinados sectores del electorado. "Trump quiere que haya más peleas, porque él lo ve como un recurso para conseguir a los votantes jóvenes", indicó.

Finalmente, señaló que el líder republicano también enfrenta reveses políticos y judiciales vinculados a proyectos impulsados en Washington, incluyendo controversias por obras públicas y decisiones relacionadas con instituciones culturales de relevancia nacional.