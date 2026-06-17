Guido Zack: “No hay ningún gobierno que haya destruido tantas empresas en sus primeros meses como el actual”

El cierre de empresas continúa consolidándose como una de las principales preocupaciones de la economía argentina. Según el último monitoreo elaborado por Fundar, más de 26.500 firmas dejaron de operar desde el inicio de la gestión de Javier Milei, un fenómeno que, de acuerdo con Guido Zack, director de Economía Equilibrada de Fundar, tiene consecuencias directas sobre el empleo y la actividad productiva.

“No hay ningún gobierno que haya destruido tantas empresas en sus primeros 28 meses de gobierno como el actual”, afirmó Zack. El especialista explicó que la cifra representa más del 5% del total de empresas del país y remarcó que cada cierre implica una pérdida de puestos de trabajo. “Todas estas empresas generan empleo y su cierre destruye empleo, con lo cual tiene claramente un impacto sobre el mercado laboral”, sostuvo.

Empleo en retroceso y mayor precarización laboral

Respecto de la situación laboral, Zack describió un escenario de deterioro tanto en el sector público como en el privado registrado. Según explicó, el crecimiento se concentra en modalidades más precarias o directamente en el desempleo. “La tendencia que se ve en el mercado laboral es clara: cae el empleo público, cae el empleo privado registrado y lo que sube es por un lado el desempleo y por otro lado el empleo informal y los monotributistas”, señaló.

El economista agregó que incluso los últimos datos oficiales muestran señales de debilidad en el trabajo independiente. “Ni siquiera el monotributo aumentó, empezó a caer el monotributo. Está bien, es un mes, no es tendencia, pero sí es un dato a seguir”, indicó.

Sobre las causas del cierre de empresas, Zack mencionó una combinación de factores que afectan la competitividad del sector privado. Entre ellos destacó el atraso cambiario, la presión tributaria, los costos burocráticos, las dificultades de financiamiento y el incremento de los costos logísticos. “Todo este cóctel sumado a la apertura de la economía es un escenario muy hostil para las empresas”, resumió.

Los sectores más afectados por la crisis

De acuerdo con el informe de Fundar, el fenómeno alcanza a casi todo el país y a la mayoría de las actividades económicas. La única excepción es Neuquén, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta. “Lo llamativo es que esta caída de empresas es principalmente generalizada no solo entre sectores sino también en todas las provincias, con excepción de una: Neuquén”, explicó.

Entre los rubros más perjudicados aparecen transporte y almacenamiento, comercio, construcción, actividades inmobiliarias e industria manufacturera.

Para Zack, la magnitud del fenómeno obliga a poner el foco en las pocas excepciones que logran crecer. “Más bien hay que buscar las excepciones en donde no se ha destruido empresas que destacar dónde sí se ha hecho”, concluyó.