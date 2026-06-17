Diego Furnari: "La ciudadanía condena los casos de corrupción, pero no necesariamente repercute a la hora de decidir el voto"

En diálogo con Canal E, Diego Furnari, licenciado en Ciencias Políticas, sostuvo que la situación que atraviesa el jefe de Gabinete genera un fuerte desgaste institucional, aunque consideró que el factor decisivo para el electorado seguirá siendo el desempeño económico.

La situación de Manuel Adorni continúa generando interrogantes en el escenario político nacional, especialmente de cara a su próxima presentación ante el Congreso. Para Furnari, la estrategia oficial parece orientada a minimizar el impacto político del caso y trasladar la discusión al plano judicial.

Según explicó, "pareciera que lejos de aclarar la situación, la complejizó aún más, embarró un poco más la cancha", una dinámica que, a su entender, incrementó la desconfianza pública. Sin embargo, advirtió que es necesario distinguir entre el impacto institucional del caso y su repercusión en la opinión pública. "Hay que separar, por un lado, el análisis que hacemos en nuestro círculo rojo, lo que esto representa para la democracia y la institucionalidad, y por otro lado cómo esto impacta en la opinión pública", señaló.

El analista consideró que la defensa oficial probablemente se base en sostener la inocencia del funcionario y argumentar que cualquier irregularidad deberá ser determinada por la Justicia. En ese marco, estimó que el Gobierno buscará presentar la controversia como una cuestión administrativa o fiscal y no como un posible caso de mayor gravedad política.

La economía, factor clave para el futuro electoral

Más allá del impacto mediático y político, Furnari sostuvo que la principal preocupación ciudadana continúa siendo la situación económica. En ese sentido, aseguró que las investigaciones y controversias pueden afectar la imagen del oficialismo, aunque no necesariamente modificar el comportamiento electoral. "La ciudadanía en general condena los casos de corrupción, pero eso no necesariamente repercute o es lo más importante a la hora de decidir el voto", afirmó.

El especialista destacó que las encuestas muestran una fuerte vinculación entre las expectativas económicas y la intención de voto. Según explicó, la sociedad espera que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mejoras concretas para la vida cotidiana.

"El elemento clave para la decisión del voto va a depender mucho de la capacidad de desarrollo de la economía", remarcó.

Una oposición fragmentada y nuevos desafíos para Milei

Respecto al escenario político hacia 2027, Furnari observó que el principal activo del Gobierno sigue siendo la fragmentación opositora. Aunque identificó al peronismo como la fuerza con mayor capacidad de disputar el poder, señaló que las divisiones internas dificultan la construcción de un liderazgo competitivo.

Al mismo tiempo, advirtió sobre posibles tensiones dentro del propio espacio libertario y mencionó el rol que podrían asumir figuras como Victoria Villarruel o Patricia Bullrich en futuras configuraciones políticas.

Sobre la estrategia oficial de confrontar con Axel Kicillof, consideró que el gobernador bonaerense aparece como el dirigente opositor más visible y, por lo tanto, el más funcional para la construcción discursiva del oficialismo.

Finalmente, Furnari resumió el panorama electoral con una definición contundente: "El candidato va a ser Milei, la oposición no", reflejando la ventaja que hoy observa en el oficialismo frente a una oposición aún en proceso de reorganización.