Tras haberse logrado un acuerdo, se espera que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se firme formalmente este viernes 19 de junio en Suiza, de modo que de paso a un período de conversaciones que tienen como objetivo principal alcanzar el fin definitivo del conflicto con límites estrictos al programa nuclear iraní.

Según trascendió en Bloomberg News, el acuerdo entre ambas partes abre el panorama a 60 días de conversaciones a partir de un memorando cuyo borrador cuenta con 14 puntos que incluyen determinadas condiciones como el desminado del estrecho de Ormuz y el fin de las sanciones sobre Irán.

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No obstante, a pesar de la información que trascendió, este miércoles la agencia de noticias iraní Tasnim citó a un funcionario anónimo que advertía que algunas partes del texto publicado son inexactas, aunque Bloomberg anticipó que podían presentarse diferencias en la redacción de la versión del acuerdo en inglés y la versión en persa.

Más allá de las diferencias entre las versiones, se indicó que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente está constituido por los siguientes 14 puntos:

1) Fin de la guerra en todos los frentes: Estados Unidos, Irán y los aliados de cada uno en el conflicto declaran el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a no lanzar acciones hostiles contra el otro y a no amenazar o emplear la fuerza en contra de sus rivales.

2) Respeto a la soberanía: Estados Unidos e Irán deberán respetar la soberanía e integridad territorial del otro, absteniéndose de interferir en los asuntos internos ajenos a los propios.

3) 60 días prorrogables para un acuerdo final: Estados Unidos e Irán se comprometer a entablar conversaciones y negociar para alcanzar un acuerdo final que ponga un fin definitivo a la guerra en un plazo máximo de 60 días que puede ser prorrogable por mutuo consentimiento.

4) Fin del bloqueo naval: Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval de forma inmediata luego de la firma del acuerdo y se compromete a evitar cualquier interferencia u obstrucción contra Irán, permitiendo que se restablezca el tráfico a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días, alcanzando un volumen de tráfico proporcional al que existía antes del inicio de la guerra, como así también a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes.

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5) Desminado del estrecho de Ormuz: una vez firmado el memorando, de forma inmediata Irán deberá comentar a trabajar para garantizar el movimiento de buques mercantes por el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, reanudando el tráfico previo al conflicto y debiendo neutralizar las minas y eliminar obstáculs técnicos.

6) Creación de un fondo de US$ 300 mil millones para Irán: Estados Unidos y los socios regionales se comprometen a conformar un plan integral que permita la rehabilitación y desarrollo económico de Irán junto a una financiación de al menos 300 mil millones de dólares en un plazo de 60 días.

7) Fin de las sanciones a Irán: mediante el memorando, Estados Unidos se compromete a finalizar todo tipo de sanciones hacia la República Islámica de Irán según un calendario que será conformado como parte del acuerdo final, incluyendo, por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

8) Programa nuclear iraní: Irán se compromete a no producir armas nucleares, mientras que en el acuerdo final se definirá el destino del uranio enriquecido y otras cuestiones vinculadas al programa nuclear iraní que serán definidas por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las necesidades nucleares de Irán.

9) Mantenimiento del status quo: a la espera de un acuerdo final, Estados Unidos e Irán se comprometen a mantener el status quo. Del lado iraní, será en lo que respecta al programa nuclear, mientras que del lado estadounidense corresponde a no imponer nuevas sanciones sobre Irán y no reforzar sus fueras en la región.

10) Exenciones a las exportaciones iraníes: después de la firma formal del memorando, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, hasta la fecha de levantamiento de las sanciones.

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11) Descongelamiento de los fondos iraníes: a medida que avancen las negociaciones, Estados Unidos se compromete a liberar los fondos y activos iraníes congelados o restringidos, poniéndolos a plena disposición de la República Islámica de Irán para realizar cualquier pago al beneficiario final determinado por el Banco Central iraní. En este caso, el país norteamericano emitirá todos los permisos y licencias necesarios sobre dicha base.

12) Mecanismo de implementación: ambos países deberán acordar y establecer un mecanismo de implementación para supervisar la ejecución exitosa y el cumplimiento futuro del Acuerdo Final que se alcance.

13) Negociación del acuerdo final: tras la firma del memorando de entendimiento y dándole inicio a la implementación de los Artículos 4, 5, 10 y 11 de dicho acuerdo, Irán y Estados Unidos se comprometen a entablar negociaciones para alcanzar un Acuerdo Final sobre los artículos restantes.

14) Aprobación de la resolución final: el acuerdo final deberá ser aprobado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

AS./fl