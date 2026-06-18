En 2026 Pekín y Moscú celebran el 30º aniversario del establecimiento de la Asociación de Coordinación Estratégica China-Rusia, así como el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación.

Recientemente, el presidente Vladímir Putin realizó una visita de Estado a China, lo que confirmó que las relaciones bilaterales, bajo la orientación estratégica de los Presidentes, han alcanzado un nivel sin precedentes, continuando su desarrollo seguro y dinámico, demostrando madurez y autosuficiencia. Su carácter especial se manifiesta en un clima de entendimiento y confianza mutuos, una voluntad de cooperar sobre la base de igualdad y beneficio recíproco, de sostener un diálogo respetuoso y de prestar apoyo mutuo a los intereses fundamentales de ambos países.

Esta colaboración positiva que se realiza incluyendo en el marco de las principales organizaciones y foros multilaterales, no solo lleva beneficios tangibles a ambos países y sus pueblos, sino también contribuye a la estabilidad estratégica global, la justicia y equidad internacionales.

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Xi Jinping y Vladimir Putin celebraron su alianza y firmaron un pacto para estrechar lazos

Como principales potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ambos países han construido relaciones que trascienden los viejos paradigmas de la Guerra Fría. Han creado lazos cuya estabilidad y previsibilidad en medio de la turbulencia e incertidumbre internacionales son de un valor excepcional y sirven de modelo para la cooperación entre los actores globales.

La razón por la cual las relaciones bilaterales han resistido tormentas y se fortalecieron con el tiempo radica en que China y Rusia mantienen su autonomía estratégica, respetando siempre los intereses fundamentales del otro sin imponer voluntades ni agendas propias, y adhiriéndose firmemente a los principios de no alineación, no confrontación y no implicancia contra terceros.

Las crisis que manchan al Mundial

Nuestras naciones alcanzaron alta confianza mutua política, coordinan estrechamente sus acciones, uniéndose con firmeza para defender el sistema internacional basado en el rol central de las Naciones Unidas y normas fundamentales del derecho internacional.

El año pasado, los mandatarios de ambos países asistieron mutuamente las celebraciones de la Victoria en la guerra antifascista, y emitieron tres importantes declaraciones conjuntas sobre la profundización de la colaboración integral, el fortalecimiento de la estabilidad estratégica mundial y la defensa de la autoridad del derecho internacional.

Con ello, enviaron una señal clara: su compromiso inquebrantable con una visión correcta a la historia de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de los frutos victoriosos de dicho conflicto y el rechazo a los actos unilaterales de bullying.

Frente a transformaciones de una magnitud sin precedentes desde el último siglo, China y Rusia intensifican su colaboración con mayor vigor para practicar un multilateralismo auténtico, con objetivo de preservar el sistema internacional basado en el rol central de la ONU, promover una multipolaridad mundial igualitaria y ordenada, así como una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos, impulsando que el orden internacional evolucione hacia una dirección más justa y razonable, uniendo fuerzas en interés del futuro compartido de la humanidad.



*Embajador de Rusia en Argentina

** Embajador de la República Popular China en Argentina

