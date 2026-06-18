La geopolítica redefine el mapa del comercio marítimo: cuál fue el impacto en la primera parte del año

El transporte marítimo de contenedores es uno de los mejores termómetros de la economía global. Cada movimiento en las principales rutas comerciales permite anticipar cambios en la demanda, en los costos logísticos y en la dinámica del intercambio internacional.

Por eso, cuando una crisis geopolítica impacta sobre corredores estratégicos para el comercio mundial, sus efectos suelen trascender rápidamente el ámbito regional para convertirse en una preocupación global.

Los datos más recientes muestran que, pese a un contexto de creciente tensión en torno al Golfo y al estrecho de Ormuz, el movimiento mundial de contenedores logró sostenerse durante los primeros meses del año.

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La vigencia geopolítica de los Estrechos

El volumen global alcanzó los 47,2 millones de TEU durante el primer trimestre, con un crecimiento interanual del 4,4%, una cifra que refleja la capacidad de adaptación que históricamente ha demostrado la industria marítima frente a escenarios complejos. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad comienzan a observarse señales que merecen atención. Los analistas advierten que los flujos comerciales ya muestran los primeros efectos derivados de las disrupciones generadas por la crisis regional.

Aunque los movimientos mensuales registraron cierta recuperación, la comparación interanual evidenció una contracción que podría interpretarse como una primera manifestación de las alteraciones en las rutas marítimas que son habituales.

Los precios también comenzaron a reflejar la incertidumbre. El Índice de Precios Globales registró una suba que lo devolvió a niveles observados meses atrás, una reacción habitual cuando los operadores perciben riesgos sobre la continuidad y previsibilidad de las cadenas logísticas.

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Las consecuencias no se distribuyen de manera uniforme. Algunas de las mayores dificultades se observaron en Medio Oriente y el subcontinente indio, una región que había mostrado un desempeño destacado como plataforma exportadora durante los últimos años.

Allí, la caída de los volúmenes exportados puso en evidencia la sensibilidad que tienen determinadas economías frente a interrupciones en corredores logísticos estratégicos. Al mismo tiempo, el comercio internacional continúa encontrando impulso en mercados

emergentes que ganan protagonismo dentro de las cadenas globales de suministro. El crecimiento de los intercambios entre el Lejano Oriente y África constituye un ejemplo de cómo nuevas rutas comerciales pueden transformarse en motores relevantes para el

volumen mundial de contenedores.

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Estos movimientos confirman una tendencia que se viene consolidando: la diversificación geográfica del comercio y la creciente importancia de regiones que históricamente tenían una participación más limitada en los grandes flujos internacionales.

En contraste, América del Norte mostró un comportamiento más débil, asociado tanto a una menor demanda como a la persistencia de factores de incertidumbre vinculados a la política comercial y los aranceles. Este escenario vuelve a demostrar que las decisiones

regulatorias y las tensiones geopolíticas continúan teniendo un peso significativo sobre la dinámica logística global.

Uno de los aspectos más relevantes es que el impacto total de una crisis de estas características no suele manifestarse de manera inmediata. Según las estimaciones, las perturbaciones ya habrían significado la pérdida de cientos de miles de TEU en los

volúmenes globales.

Sin embargo, los especialistas advierten que los efectos más profundos suelen aparecer con el correr de los meses, a medida que las empresas ajustan sus operaciones, redefine rutas y enfrentan mayores costos de transporte.

Por todo esto, podemos decir que la guerra no generó una caída notablemente significativa, en los primeros meses del año, pero que sus consecuencias habrá que ir siguiéndolas en lo que resta de la temporada, para poder tener una estimación real de su incidencia en el comercio internacional.

(*) gerente General de Outland Logistics