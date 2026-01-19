Las oportunidades del acuerdo Mercosur - UE para el girasol: “Somos todavía el 12% del comercio mundial de aceite”

El asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol, Jorge Ingaramo, pasó por Canal E y se refirió al impacto del entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la situación de los mercados y el estado de la campaña del girasol.

Sobre la relación con la Unión Europea, Jorge Ingaramo recordó que, “la Unión Europea siempre quiso que Ucrania formara parte de la Unión Europea, así que le daba ciertas preferencias arancelarias”, mientras que a Argentina “nos castigaba con fuertes exigencias en materia de residuos y fitosanitarios”. En ese marco, destacó que el acuerdo genera expectativas concretas: “A partir del cuarto año al décimo, van a ir disminuyendo los aranceles de importación que nos cobran, que son del 6,4% en este momento para el aceite crudo”.

La representación argentina en el mercado de girasol

Asimismo, subrayó que Argentina exporta principalmente aceite crudo y que la competencia global sigue muy concentrada: “Nosotros somos todavía el 12% del comercio mundial de aceite, mientras que Rusia y Ucrania juntos son el 67% del comercio mundial de aceite”. Esa concentración explica la volatilidad de precios. Según señaló, el impacto de la cosecha del hemisferio norte es clave: “El pase entre la posición disponible del precio al que sale el aceite crudo de la Argentina hoy y el que tiene en el mes de abril es de apenas un 1%, una diferencia insignificante”.

En cuanto a la coyuntura internacional, Ingaramo vinculó la estabilidad reciente de los precios a factores climáticos: “Por la ola de calor y por los problemas que tuvieron para levantar la cosecha desde España hasta Rusia”.

Los mercados de Argentina a nivel global

Uno de los datos destacados de 2025 fue que Argentina se consolidó como principal proveedor de aceites vegetales a la India. Luego, manifestó que se trata de un mercado estratégico: “India es el primero que es la economía mundial que más crece”. Sobre la misma línea, explicó que existe “una preferencia cada vez mayor de las clases medias y de las clases más acomodadas por los aceites de mayor calidad”.

Si bien China redujo algo su participación, el entrevistado comentó: “India es el mercado que más tira”. A su vez, recordó la diversificación de destinos: “Tenemos también otros mercados para nuestro aceite crudo, básicamente los países del Medio Oriente, Líbano, Irak, Marruecos, Arabia Saudita”.

Respecto de los mercados más difíciles, insistió en que “básicamente el más difícil de todos siempre fue la Unión Europea”, influido por el conflicto en Europa del Este. Tras la invasión rusa de 2022, señaló que, “los precios del aceite de girasol crecieron espectacularmente en todo el mundo” y que “las dificultades comerciales en el Mar Negro fueron infinitas”.