Tristán Rodríguez Loredo: “Argentina participa en apenas el 0,3% del comercio mundial”

En diálogo con Canal E, Tristán Rodríguez Loredo, editor de la revista Noticias del Grupo Perfil, trazó un diagnóstico sobre las exportaciones, importaciones y oportunidades de la Argentina en un 2026 atravesado por tensiones geopolíticas y cambios en las reglas del comercio mundial.

Para Rodríguez Loredo, “el año 2026 empezó movido y esa es una de las características que venía arrastrándose desde el año pasado”, en referencia a un mundo marcado por conflictos bélicos, tensiones geopolíticas y amenazas al comercio internacional.

Aun así, destacó que el comercio global sigue creciendo: “Pese a todo eso, el comercio global de todo el mundo se suma a exportaciones y se estima en 35 billones de dólares”. El problema, señaló, es la escasa participación argentina: “Argentina de eso participa en algo casi marginal, 0,3%”, muy lejos de los niveles históricos que supo tener el país.

Rodríguez Loredo fue claro al señalar que existe margen para crecer: “Argentina podría aspirar en forma realista a casi el 0,5% del comercio mundial”, siempre que se combinen buenos precios y mayores volúmenes de producción. Esa mejora, explicó, tendría un impacto directo sobre la macroeconomía: “Si no son con exportaciones, las importaciones se financian con deuda, y eso es un problema”.

Precios internacionales, conflictos y oportunidades

Consultado sobre el impacto de los conflictos internacionales, el editor de Noticias remarcó que Argentina es mayormente tomadora de precios: “En la mayoría de los mercados, Argentina es un tomador de precios”, con excepción de algunos productos clave como cereales, carne vacuna y limones.

En ese sentido, recordó que no todos los conflictos perjudican al país: “Para la canasta de productos que exporta Argentina, la guerra en Ucrania fue algo positivo”, ya que Ucrania compite en varios mercados agroindustriales. Sin embargo, advirtió que cada escenario debe analizarse con cautela, especialmente cuando se trata de energía e inversiones.

Sobre Venezuela y el petróleo, explicó que “puesta a producir, Venezuela podría ser la primera potencia mundial”, aunque aclaró que su recuperación demandará tiempo y grandes inversiones. Esto abre un frente competitivo para la Argentina: “Para seguir produciendo más en Vaca Muerta, Argentina necesita inversiones, y con YPF no alcanza”.

Mercosur, Unión Europea y un país cerrado

Rodríguez Loredo también se refirió a la política comercial y los acuerdos internacionales. Destacó como una señal positiva el inicio de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea: “Es una buena noticia para un país con una economía muy cerrada como la nuestra”.

En ese sentido, fue contundente: “Somos una de las economías más cerradas de todo el continente americano”, medida por la relación entre importaciones y PBI. Para 2026, anticipó un escenario de negociaciones complejas, con avances y retrocesos, donde “el desafío argentino es cómo hacer para que las exportaciones crezcan en un mundo lleno de dificultades geopolíticas y comerciales”.

