Hidrovía: NEME NV pidió apoyo a entidades de usuarios para presentar una nueva propuesta

La empresa belga DEME NV, que resultó relegada del proceso de licitación para la privatización de la Vía Navegable Troncal (VNT), envió las entidades del sistema advirtiendo que el diseño actual del pliego obligará al sector privado a pagar tarifas excesivas durante 25 años.

Las entidades usuarias de la Hidrovia son: Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Unión Industrial Argentina, Centro de Navegación, y Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.

El 4 de junio pasado, la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 recomendó la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por Jan De Nul NV y Servimagnus S.A., luego tres etapas de evaluación.

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Según el Gobierno, durante las dos primeras etapas de análisis técnico "Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica (la más relevante, que determinaba 120 puntos) resultó con puntajes idénticos dado que ambas firmas ofrecieron el menor precio posible, confirmando una rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos".

Tras conocerse la decisión oficial, NEME NV le envió una misiva al ministro de Economía, Luis Caputo pidiendo la posibilidad de enviar una nueva oferta que representaría un ahorro de US$ 2.500 millones para el sector exportador. El consorcio objeta el "piso" tarifario que, según el consorcio, impidió que ganara la propuesta más eficiente.

"Las bases y condiciones del actual proceso licitatorio incluyen una tarifa mínima que impide a los oferentes proponer un precio inferior, aun cuando estén en condiciones de operar la concesión de manera más eficiente", sostuvo la empresa belga en su comunicación a las entidades usuarias de la Hidrovía.

Según el operador internacional, esta restricción distorsionó la compulsa: "Señalamos formalmente ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que la tarifa exigida generaría una rentabilidad innecesariamente elevada y que existía margen para reducir la tarifa. Sin embargo, debido al diseño de las bases y condiciones de la licitación, ese punto no fue reflejado en el proceso, y las dos ofertas fueron tratadas como si ofrecieran el mismo valor económico".

La propuesta y el ahorro

De acuerdo con el texto, el plan presentado a Luis Caputo contempla:

- Rebaja del 17,4% respecto de la tarifa mínima de la licitación en curso.

- Reducción aproximada del 30% en comparación con la tarifa que los usuarios pagan actualmente.

- Ahorro nominal estimado de US$ 2.500 millones a lo largo de los 25 años que durará la concesión de la obra pública.

Tras la preadjudicación, las entidades usuarias expresaron en un comunicado que resulta "indispensable avanzar con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema. Al respecto, NEME NV advierte que "la rapidez no debería lograrse a costa de la competitividad ni derivar en que los usuarios paguen una tarifa innecesariamente elevada".

"El Gobierno argentino todavía tiene la posibilidad de considerar si el proceso actual ofrece el mejor resultado económico para los usuarios de la VNT y para la economía argentina en general", añaideron.

Respecto a los plazos, el consorcio desestimó que abrir el juego signifique una parálisis del sistema: "Si la Iniciativa Privada no fuera demorada, el Gobierno aún podría convocar a un proceso abreviado y más competitivo, eliminando la tarifa mínima. Creemos que dicho proceso podría completarse de principio a fin en aproximadamente seis meses", concluyeron, abriendo canales de diálogo con el sector privado para ganar apoyo político en una de las cajas y autopistas logísticas más codiciadas del país.

LM