El 40% de las empresas bajaron ventas y producción

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la Unión Industrial Argentina (UIA) mejoró 7 puntos porcentuales (p.p.) frente al promedio del primer trimestre y se ubicó en 43,5 puntos en abril.

Si bien el resultado mostró una mejora en el indicador, explicaron que el alza respondió a “la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero”. Medido contra el mismo mes de 2025, la situación empeoró y cayó 2,2 p.p.

Los resultados negativos predominaron en las principales variables: 4 de cada 10 industrias relevadas marcaron un retroceso en su producción y ventas. En particular, el 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó; en las ventas el resultado se agudizó y alcanzó el 45,5% para las internas y 30,4% para las exportaciones.

Para el empleo, el MDI también mostró nuevas señales de debilidad, donde el 22,4% de las firmas relevadas redujo su dotación. “Si bien se desaceleró respecto al relevamiento anterior, es el tercer valor más elevado de toda la serie”.

Entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% suspendió trabajadores.