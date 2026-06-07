Área de trasplante de médula del Garrahan: una obra paralizada

“Logramos destrabar obras que estaban frenadas hace años”, afirma el director médico del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, en un documental que la Casa Rosada presentó esta semana bajo el nombre Los héroes del Garrahan. Además de su testimonio está también el de otros médicos y profesionales, todos defensores de la nueva gestión y muy críticos con los que denunciaron la desfinanciación y los bajos salarios. Pirozzo agrega que entre esas obras paralizadas está la de la ampliación del área de trasplante de médula ósea que, anuncia, se está llevando adelante “con el mismo poder de compra de hace tres años”. Lo que no detalla el director médico –pero de lo que sí hay registros oficiales– es que efectivamente esa obra estuvo parada durante años, pero que esos años de inacción coincidieron con la actual gestión de gobierno.

Según la ficha del proyecto en la página web de MapaInversiones, en la que se pueden monitorear las obras públicas en ejecución, el objetivo de la inversión es “duplicar la cantidad de camas y mejorar la calidad de atención de los pacientes pediátricos que necesitan trasplante de médula ósea”. Los recursos previstos ascienden a los $ 1.717 millones, el inicio fue en 2023 y la finalización estaba prevista para 2024. Pero los avances quedaron truncos desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, según informaron los ministerios de Economía y de Salud al Congreso.

En el último informe de gestión el Ejecutivo explicó que la ampliación del área de trasplante de médula ósea del hospital tenía, a diciembre de 2023, un porcentaje de avance del 15,82%. Y que la obra, cuya finalización estaba proyectada para abril de 2024, se retomó recién en noviembre de 2025. En el mismo documento aclaran que el progreso en la construcción de esta infraestructura es del 36,12% (un 20% durante la actual administración, ya que las obras se retomaron en noviembre de 2025 y el reporte es de abril de 2026). PERFIL consultó tanto al ministerio de Economía como al de Salud si desde entonces hubo novedades y sobre el porcentaje de progreso actual, pero, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuestas.

En octubre de 2025 la cartera de Salud anunció una inversión de $ 30 mil millones para el hospital: entre las obras contempladas está precisamente la de ampliación del área de trasplante de médula. Lo que quedó afuera, y que sí aparece como consulta en el informe de gestión, es la ampliación de la guardia y emergencia del Garrahan: con un avance físico del 14% e iniciada también en 2023, quedó rescindida “por no resultar necesaria la obra/readecuación de proyectos para priorizar la alta complejidad en lugar de la demanda espontánea”. La inversión prevista era de $ 1.581 millones, de los cuales se habían destinado ya $ 112 millones.

En el mismo reporte oficial detallan el caso de otras obras iniciadas en 2023 que, o fueron rescindidas o todavía no se terminaron. Es el caso de las de “Impermeabilización y tratamiento de fachadas y modernización hall central” del hospital General de Agudos Dr. René Favaloro, que tenían a diciembre de 2023 un porcentaje de ejecución del 65%, y que están actualmente paralizadas y en proceso de rescisión del contrato, explican, “por motivos propios de la Secretaría de Obras Públicas de Nación y la Contratista”.

Otro caso es el del hospital Cuenca Alta, en donde la construcción de un centro de día tenía, a 2023, un porcentaje de ejecución estimada del 64%: a abril de 2026 todavía se encontraba en ejecución.

El ajuste, la posición del Gobierno y la respuesta de los profesionales. Ante la difusión del microdocumental oficial de poco más de 14 minutos, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan convocó a una conferencia de prensa en la que le respondieron al Gobierno. Allí afirmaron que el objetivo del corto es instalar en la opinión pública la idea de que son los médicos los responsables de la crisis.

“El gobierno nacional y sus voceros principales, el señor Manuel Adorni, que todavía no muestra su declaración jurada; el ministro Lugones, que todavía no explica las muertes por el fentanilo; y el interventor, no pediatra, no formado en la salud pública, conocido por despedir trabajadores en el Bonaparte y en el Sommer, el señor Mariano Pirozzo, difundieron un video que es una especie de homenaje a las fake news”, afirmaron.

Acompañados de padres de pacientes (que tampoco aparecen en el documental), continuaron: “Pirozzo, que tiene tiempo para documentales, se victimiza” y afirmaron que, mientras se ajusta en otros sectores “un documentalista sí tiene recursos para atacarnos”.

Según los datos que figuran en el presupuesto abierto, el Gobierno ya gastó $ 781 millones de los $ 5.705 millones de los que tiene disponibles en 2026 para “difusión de actos de gobierno”, $ 4.507 millones más que el presupuesto vigente en 2025 ($ 1.198 millones al finalizar el año), lo que representa un incremento del 376%. Mientras tanto, los recursos para el funcionamiento del hospital Garrahan pasaron de los $ 206 mil millones vigentes en 2025 a los $ 230 mil millones en 2026, un incremento del 11% que ya quedó por debajo de la inflación acumulada.

En la conferencia, los profesionales afirmaron que nunca fueron recibidos por el interventor del hospital, al que responsabilizan de la salida de 300 trabajadores especializados de la institución.

Según el último reporte de dotación de personal de la administración pública del Indec, los hospitales nacionales perdieron más de 900 profesionales desde el inicio del gobierno de Javier Milei.