Dolarización de carteras y pago de deuda exigirán US$ 50 mil millones

El mercado descuenta que, en lo que resta del año, el equipo económico no tendría sobresaltos para afrontar los compromisos que quedan pendientes. Pero la mirada de la City ya se posa de cara al año que viene que, entre vencimientos en moneda dura y las habituales dolarizaciones de carteras en períodos electorales, se necesitarán US$ 50.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sacó pecho en redes sobre el cumpliemento de las compras de dólares del Banco Central (BCRA) que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 10.000 millones. El oficialismo espera cubrir las obligaciones pendientes hasta julio del 2027 con nuevas adquisiciones de divisas, más las garantías negociadas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sacar un nuevo crédito, el remate de bienes del Estado y la emisión de los Bonares en dólares (AO27 y AO28).

Por el pago de los bonistas del próximo mes, la consultora EcoGo señaló que “el Tesoro ya cubre US$ 2.935 millones de los US$ 4.300 millones requeridos”. Con ese panorama despejado en el corto plazo, el mercado empieza a contarle las costillas al proceso de engrosamiento de las arcas de la máxima autoridad monetaria que, pese a las compras récord, pudo hacerse de sólo un puñado por tener que pagar compromisos, en parte del Tesoro.

Las adquisiciones de divisas deberán “matchear” en 2027 con la acumulación de reservas. Según datos de IERAL, “las reservas netas registraron una mejora aproximada de US$ 2.400 millones en lo que va del año, lo que significa que la autoridad monetaria logró capitalizar uno de cuatro dólares adquiridos”.

Esto será clave para que Economía ingrese a 2027 con un colchón que le permita surfear los vencimientos en moneda dura en medio de un año electoral donde también se hará sentir la demanda dolarizadora de los argentinos. En los primeros cuatro meses de este año, las adquisiciones minoristas de divisas ascendieron a US$ 8.480 millones. Es decir, los ahorristas minoristas ya se “comieron” todos los US$ 8.277 millones del superávit de balanza comercial del período.

“Para refinanciar hay que volver a los mercados internacionales, pero con un riesgo país todavía elevado, la tasa es cara. Además, las reservas netas reales con las que se llegará a 2027 son un punto de partida bajo”, dijo a PERFIL el economista Leo Anzalone, director de Cepec.

2027. El año que viene el equipo económico deberá afrontar un desafiante perfil de vencimientos en moneda extranjera por US$ 31.924 millones, según cálculos de Facimex Valores, que señalaron: “Para que las compras de divisas se traduzcan en acumulación de reservas, será clave refinanciar los vencimientos”. En el desagregado, US$ 12.692 millones responden a organismos internacionales y los restantes son compromisos con el mercado.

Demanda minorista. A eso se le sumará la dolarización de los argentinos, que se exacerba en los años electorales. Para tener una referencia sin cepo, en 2017 el dólar ahorro movió US$ 20.000 millones. Para 2018, año no electoral, se fugaron US$ 18.851 millones. El año pasado se batió un récord: los argentinos se dolarizaron por US$ 22.310.