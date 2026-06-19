Luego de que el Gobierno nacional confirmara que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial, el economista y diputado nacional se pronunció por primera vez sobre su designación y aseguró que buscará estar a la altura del desafío de comunicar la gestión de Javier Milei.

Foto publicada por Vocería Presidencial en X

En declaraciones periodísticas, el flamante funcionario sostuvo que recibió el llamado del Presidente con sorpresa y entusiasmo, y remarcó que considera la propuesta como "un enorme honor". Según explicó, aceptó el ofrecimiento porque comparte el rumbo económico y político de la administración libertaria y entiende que puede contribuir desde el área de comunicación.

"Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno", afirmó Ravier, quien destacó que la gestión nacional lleva adelante transformaciones que, a su entender, deben ser explicadas con mayor profundidad a la sociedad.

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"El nuevo Adorni": Adrián Ravier asume como vocero presidencial

El economista señaló además que la función de un vocero no consiste únicamente en transmitir las decisiones oficiales, sino también en brindar contexto sobre las políticas públicas y responder a las inquietudes de la prensa. En ese sentido, sostuvo que intentará desempeñar la tarea con "responsabilidad", manteniendo un diálogo permanente con los medios.

La designación de Ravier se produjo luego de que Manuel Adorni dejara la vocería presidencial, en un cambio que reconfigura el esquema de comunicación de la Casa Rosada.

El mensaje que publicó Ravier en X tras ser confirmado por Milei

Poco después de que se conociera oficialmente su nombramiento, Adrián Ravier utilizó su cuenta de X para agradecer públicamente la confianza del mandatario y confirmar que aceptó el desafío.

"Gracias presidente Javier Milei por la confianza. Es un enorme honor asumir este desafío. Trataré de aportar para comunicar los logros del Gobierno y defender las ideas de la libertad con la mayor responsabilidad y compromiso", escribió.

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El mensaje fue acompañado por cientos de respuestas de dirigentes, militantes y usuarios que felicitaron al economista por su incorporación al equipo de comunicación del Gobierno nacional.

La publicación llegó horas después de que la Casa Rosada oficializara el reemplazo de Manuel Adorni, quien se había convertido en una de las figuras más visibles de la administración libertaria durante sus conferencias de prensa diarias y por su fuerte presencia en redes sociales.

Con la llegada de Ravier, el Gobierno apuesta por un perfil con fuerte formación económica y alineado con las ideas del liberalismo. Antes de asumir este nuevo rol, el dirigente se desempeñó como economista, docente universitario y diputado nacional, además de convertirse en una de las voces cercanas al oficialismo en materia económica.

Su desembarco en la vocería se produce en un momento de alta tensión política, en el que la salida de Adorni fue una necesidad más que una alternativa. Además, el Ejecutivo busca reforzar su estrategia comunicacional para defender las medidas económicas, responder a las críticas de la oposición y consolidar el mensaje oficial en un escenario marcado por el debate público permanente.

Ravier aseguró que encara esta nueva etapa con la intención de explicar las políticas del Gobierno, comunicar los resultados de la gestión y continuar difundiendo los principios que, según afirmó, impulsan la administración de Javier Milei.

RG/AF