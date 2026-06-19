En medio de rumores, Manuel Adorni está reunido con Javier Milei en Olivos

El presidente Javier Milei recibe esta mañana en la Quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Desde el entorno del ministro coordinador aclararon que el encuentro es para repasar la agenda de gestión y los próximos compromisos en la agenda.

El mandatario convocó a su jefe de Gabinete en medio de los trascendidos de salida, luego de nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que el libertario resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura con intención de remover al funcionario del cargo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asimismo, se da en la previa a una nueva foto de respaldo que tendrá lugar en la ciudad de Rosario con motivo del Día de la Bandera.

Pese a las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei trabaja en blindar a Adorni, ladero de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la última semana, el ex vocero presidencial

Por otro lado, a raíz de la presencia de Adorni y los Milei en la ceremonia traicional del Día de la Bandera, la CGT y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon una manifestación y se concentrarán a partir de las 9 de la mañana en la plaza Pringles. La ATE señaló que la visita está marcada por el vaciamiento del Estado, el ajuste sobre los trabajadores y denuncias vinculadas a funcionarios del Gobierno Nacional.

LT