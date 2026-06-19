Luis Juez, sobre Adorni: "No hay Mundial ni participación de Messi que eclipse este tema"

El senador nacional Luis Juez sostuvo que “no hay Mundial ni participación de Messi que eclipse este tema” al referirse a la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni.

“Jamás vas a encontrar a alguien que diga que Juez se puso la camiseta de la corrupción. Lo que estaba mal como fiscal anticorrupción no puede estar bien hoy como senador”, agregó en declaraciones a Radio Universidad.

Natalia de la Sota sobre Adorni: "Milei lo ha encubierto durante todo este tiempo"

Qué dijo Luis Juez sobre Adorni

“Podrá variar la forma, el modo, el énfasis, las ganas, el escenario pero no el contenido. Lo que está mal, está mal. Y esta es una actitud de mi vida de los últimos 40 años”, remarcó el senador cordobés.

“Yo creo que Adorni le hace un daño inconmensurable al gobierno por la sola sospecha, y por la forma en que hace 90 días se le viene dando una oportunidad para que explique, y cada vez que ha explicado lo ha hecho de la peor manera”, afirmó Juez.

Y luego aclaró: “Pero no soy yo quien tiene que determinar la continuidad de Adorni. Contribuiré con mi decisión en el Senado de la Nación pero no soy yo quien le pide la renuncia a un ministro”

“Ya conocen cuál es mi postura, por qué están todo el día mojándome el dedo en la oreja. Pregúntele a Vigo cómo mierda va a votar, cómo va a votar Carmen. Esta es la historia de mi vida. Si voto en contra tapame de bosta el jueves de la semana que viene, dame con un caño”, dijo molesto cuando se le preguntó si votaría a favor de la interpelación de Adorni.

Negri sobre Adorni: "El jefe de Gabinete está obsesionado por convertir a la mentira como política de Estado"

“No sean cabezas de termo”

Además señaló que él quiere “ayudar al gobierno”. “En particular tengo un montón de aristas totalmente distintas, hay cosas que no me gustan, no las convalido, no tienen que ver con mi historia, con mi idiosincracia, con mi forma de mirar las cuestiones”, puntualizó.

“Pero sí creo que Milei irrumpió en la política a partir de que la mala política se terminó llevando puesto todo. Milei es el producto del fracaso de la política tradicional, entre la que me incluyó yo porque hace 40 años que hago política”, recordó el legislador cordobés.

“Ahora no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo quiero ayudarlo al gobierno, se lo digo cada vez que puedo hablar con él, cada vez que puedo cruzar un mensaje con los funcionarios. ´Muchachos no sean cabezas de termo, lo que está mal, está mal. Lo que no se puede sostener, no se puede sostener´. Sostener una actitud por el mero hecho del fanatismo te horada, te lastima, te genera incertidumbre”, cuestionó Juez.

“Me harté de decírselo a Macri cuando era embajador y le decía ´loco van a perder´. ´No vamos a perder, mirá la encuesta estamos 80 puntos arriba. Vos estás en pedo, en Ecuador estás viendo otra cosa´. ´No, ustedes, no tienen idea. Va a pasar esto´. No me equivoqué”, evocó en otra parte de la entrevista.

“Yo creo que es un error persistir en el error. El daño que está causando este tema es inconmensurable, pero hay algunos que ven todo lo contrario”, insistió.

“No darte cuenta que este es un tema extremadamente complejo y que no hay Mundial ni participación de Messi que eclipse este tema, es no entender cómo funciona la comunicación en Argentina”, concluyó Juez.