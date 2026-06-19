Río Cuarto va por más: De Rivas lanzó un megaplan de obras para transformar la ciudad

Río Cuarto apuesta a un modelo de gestión basado en alianzas entre el Estado provincial, el municipio, los vecinos y el sector privado. Así lo afirmó el intendente Guillermo De Rivas, quien detalló a este medio un plan de infraestructura que incluye pavimentación, cloacas, agua potable y desarrollos estratégicos para acompañar el crecimiento de la ciudad.

"Río Cuarto no busca excusas para no avanzar, sino razones y modos para seguir progresando", sostuvo el jefe comunal al describir el escenario actual.

Uno de los ejes centrales es la Circunvalación de Río Cuarto, considerada por De Rivas como la obra civil más importante que actualmente se ejecuta en el país. El proyecto contempla 24 kilómetros de autopista, ocho nudos viales, dos nuevos puentes, seis frentes de obra simultáneos y la participación de cinco empresas constructoras. Además, genera alrededor de mil puestos de trabajo directos.

Pero la transformación también se desarrolla dentro de la ciudad. Actualmente se ejecuta un plan de 100 cuadras de pavimento financiado de manera conjunta entre la Provincia y el Municipio, con una distribución del 70% de la inversión provincial y 30% municipal. Según explicó el intendente, la iniciativa ya cuenta con cinco frentes de obra activos en distintos sectores de Río Cuarto.

Cloacas, agua y nuevos servicios

La expansión de los servicios básicos aparece como otra de las prioridades de la gestión. En ese sentido, se encuentra en marcha una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos para infraestructura cloacal en el sector de AEC, mientras que también comenzaron nuevas obras de cordón cuneta mediante el sistema de contribución por mejoras entre vecinos y municipio.

A esto se suman intervenciones de adoquinado y mejoras urbanas que buscan acompañar el crecimiento de distintos barrios.

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Sin embargo, uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con la planificación hídrica de largo plazo. De Rivas adelantó que en los próximos días se firmará un convenio mediante el cual desarrollistas privados invertirán cerca de cinco millones de dólares para ampliar la infraestructura de agua potable de la ciudad.

La iniciativa forma parte de un plan maestro que permitirá garantizar el abastecimiento para aproximadamente 100 mil nuevos habitantes en las próximas décadas.

"Tenemos que proyectar infraestructura para las próximas generaciones y especialmente para un servicio esencial como el agua", remarcó.

Un colector cloacal para 15 mil conexiones nuevas

El crecimiento inmobiliario del oeste de Río Cuarto también forma parte de la estrategia de expansión urbana. Allí avanzan actualmente cinco emprendimientos residenciales de alta gama que sumarán cerca de 3.500 lotes.

A partir de acuerdos entre el municipio y los desarrollistas, se ejecuta una inversión privada superior al millón y medio de dólares destinada a la construcción de un colector cloacal con capacidad para abastecer unas 15 mil nuevas conexiones.

Según explicó De Rivas, la infraestructura excederá ampliamente las necesidades de los nuevos barrios y permitirá fortalecer el sistema general de la ciudad.

Universidades, salud y desarrollo económico

El crecimiento de Río Cuarto no solo se refleja en la construcción de viviendas y obras públicas. El intendente destacó que la ciudad se consolida como un polo educativo, sanitario y logístico del sur cordobés.

Actualmente cuenta con nueve universidades y más de 27.500 estudiantes. Este año, además, comenzó a funcionar por primera vez fuera de Córdoba Capital la Universidad Católica de Córdoba, que eligió Río Cuarto para su desembarco en el interior provincial con carreras como Medicina y Odontología.

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A ello se suma la futura instalación de un campus universitario impulsado por la Universidad Siglo 21. "Nuestro desarrollo inmobiliario, nuestro sistema de salud y nuestro perfil universitario muestran que Río Cuarto tiene una enorme potencia y un futuro importante. Por eso debemos planificar hoy la infraestructura que necesitará la ciudad mañana", concluyó De Rivas.