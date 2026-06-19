Buscan desesperadamente a una adolescente de 17 años desaparecida en Villa María

La Justicia de Villa María activó un pedido de búsqueda para localizar a Yanina Estrella Yancovich, una adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde la noche del jueves.

De acuerdo con la información difundida por la Unidad Judicial local, la joven fue vista por última vez cerca de las 21 en una vivienda ubicada sobre calle Figueroa Alcorta al 1700. Desde ese momento no hubo nuevas noticias sobre su ubicación.

Como parte del operativo de búsqueda, las autoridades dieron a conocer una descripción física de la adolescente. Yanina tiene una estatura aproximada de 1,65 metros, cabello rubio largo y lacio, tez clara y ojos verdes. Además, usa aros de oro con forma de moneda y no posee tatuajes.

Al momento de su desaparición llevaba puesta una pollera de color marrón, una campera negra brillante y zapatillas blancas marca Topper.

Desde la Unidad Judicial solicitaron la colaboración de vecinos y de toda persona que pueda aportar datos que permitan reconstruir sus movimientos o contribuir a establecer dónde se encuentra.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la Policía de Córdoba a los teléfonos 0353-4619120, 0353-4619106 o 0353-4619104. También está disponible el número de la Unidad Judicial de Villa María: 0353-4618838.