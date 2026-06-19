Horas decisivas en la causa Agostina Vega: Soledad Andreani se negó a declarar y sostuvo su "inocencia"

Este viernes fue la declaración de Soledad Andreani, la mujer detenida e imputada por encubrimiento agravado, cuya situación procesal quedó en el centro de la escena luego de una serie de testimonios que comenzaron a exponer detalles sobre su presunto rol en el entorno investigado por la Justicia.

Sin responder preguntas, la acusada negó los hechos que se le atribuyen y decidió abstenerse de declarar por recomendación de su defensa.

Andreani compareció ante el fiscal Raúl Garzón luego de haber sido trasladada al penal de Bouwer. Previamente había permanecido internada en el Hospital Neuropsiquiátrico.

Andreani está señalada por la Justicia como la persona que habría facilitado el Ford Ka utilizado por Claudio Barrelier para trasladar y abandonar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra. Por ese motivo se convirtió en la tercera detenida dentro de una causa que sigue sumando elementos y testimonios.

Tras la indagatoria, su abogado defensor, Ángelo Giorgetti, aseguró que su clienta rechaza las acusaciones y cuestionó la solidez de la imputación. “Negó el hecho y se abstuvo a declarar por consejo de la defensa”, explicó el letrado a ElDoce. Según indicó, la decisión se tomó porque hasta ahora no habían tenido acceso completo a las actuaciones judiciales.

“Pruebas propiamente dichas en su contra no hay ninguna, son todas suposiciones y conjeturas de la fiscalía", explicó.

La estrategia de la defensa

Giorgetti sostuvo que la acusación se apoya en la presunta entrega del vehículo utilizado para descartar el cuerpo de Agostina, aunque remarcó que, a su criterio, no existen pruebas directas que acrediten una participación consciente de Andreani en el hecho. “No hay prueba, pero prestó un vehículo que se utilizó para descartar un cuerpo, con eso alcanza y sobra”.

El abogado adelantó que durante el fin de semana analizarán la documentación incorporada a la causa y posteriormente solicitarán la libertad de la imputada.

Además, afirmó que Andreani se encuentra "tranquila" y mantiene firme su postura de inocencia frente a las acusaciones.